經商失敗鬱卒 短褲男子竟跨坐國道陸橋...休假警即時救下
台中劉姓男子（52歲）今早8時疑情緒不穩，跨坐於清水區吳厝路天帝教前、國道四號陸橋上，畫面看起來搖搖欲墜，相當驚悚，被清水警大楊所所長李財安輪休返家途中發現，隨即下車安撫，並通知國道警察大甲分隊支援，合力勸阻拉離現場，後由其女兒帶回，避免憾事發生。
據了解，劉男經商失敗後，情緒時而不穩，劉男女兒感謝此次有警方發現搶救，才避免憾事發生。
清水警方呼籲民眾，應珍惜自己生命，若有困難應即時尋求相關單位幫助，或撥打衛福部24小時專線：1925（依舊愛我）安心專線，或撥打1995生命專線或1980張老師輔導專線，另若有協助需求時，亦可隨時撥打110報案電話。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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