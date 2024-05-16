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台中婦臨櫃要匯百萬聲稱借友 警銀聯手阻詐保住積蓄

中央社／ 台中16日電

呂姓婦人日前到台中某銀行要匯款新台幣100萬元，行員疑為詐騙通報警方到場，呂婦向員警稱匯款是要借朋友工程款，直到警方提醒是詐騙常見態樣，呂婦才恍然大悟，感謝警方保住積蓄。

台中市警察局第一分局今天表示，民權派出所2日中午12時10分接獲轄內西區國泰世華銀行五權分行通報，1名婦人疑似遭詐騙集團所騙，需警方協助，警員趙文裕、白青諺獲報立即前往處理。

警方到場後，行員向員警表示，61歲呂婦當天到銀行欲臨櫃匯款100萬元，至指定的其他銀行帳戶，行員發現欲匯款的帳號近期有大筆金流進出，且呂婦日前曾在其他分行提領大筆款項，因此感到異常並通報。

員警詢問呂婦是否認識欲匯款的帳戶所有人，呂婦表示不認識，並聲稱匯款是要借給朋友的工程款。警方感到有異，進一步詢問呂婦與友人的相關聯繫及對話紀錄，但對方卻支吾其詞且不願提供手機對話內容。

員警告訴呂婦「不要匯，這是詐騙」，並提醒近期許多標榜高報酬、高利潤，假冒互助標會吸金詐騙的案例，呂女才恍然大悟，得知是詐騙集團所為，連忙向警方道謝，感恩得以保住積蓄。

台中市 台幣 詐騙集團

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