72歲前中華成棒球員黃清泉 抱孫突心肌梗塞驚險救回一命

今年72歲中華成棒代表隊成員黃清泉上月底帶1歲多孫女來台中時，停車後突因心肌梗塞整個人昏迷一度失去呼吸心跳，懷中孫女連同掉落撞傷額頭，所幸目擊目擊報案，在警方、一旁婦產科醫護人員協助下送醫，黃現已恢復靜養，其家屬也回到婦產科、派出所致謝，感激救回他一命。

台中第四分局指出，4月25日下午2點多大墩派出所警員劉亮安、楊朝鈞獲報，表示南屯區有1名年約70多歲老翁路倒昏迷，一旁還有未年幼女童受傷。

警方趕赴現場發現黃翁失去意識倒臥停車場，經調閱監視器發現他當時手上抱著1歲5個月大孫女，黃當時在車子旁突然身體不適，整個人直接面部朝下摔倒，手中的孫女也跟著跌落撞傷額頭痛哭不停。

且黃當時情況危急，一度已經失去呼吸心跳，所幸警員、一旁婦產科醫護人員見狀加入協助救援，黃經救護車送醫急救後恢復生命跡象，經住院一周後已經穩定回家靜養。

黃的家屬事後也回現場確認案發經過，目睹監視器拍到黃昏倒、女童摔傷過程非常心疼，同時也到婦產科、大墩派出所表達感激之意。

黃的家屬也透露，黃清泉年輕時曾經是中華成棒代表隊成員，曾代表台灣到世界各國出賽戰功彪炳，後來轉任少棒隊總教練，且他退役後身體都很硬朗。