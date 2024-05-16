搶車位她倒車欲停他硬切卡位僵持 警提議猜拳未料結局超展開

高雄市一名女車主昨晚駕車帶小孩看醫生，在路邊等了數分鐘等到車位，欲停車時，後方突駛來另輛轎車火速斜插，雙方僵持不下報警；警方協商，請兩人猜拳，對方拒絕，後又建議兩車都拖走或兩車都離開，2人選擇離開；沒料，對方後來竟又駛回現場停車，被警方趕走；女車主事後將過程PO網，引網友共鳴，怒罵「人不要臉，天下無敵」。

王姓女車主今天在臉書「爆料公社」貼文，一開始直指「相信大家有一樣的問題」，貼文中敘述，昨天她帶小孩去高雄華夏路看醫生，當時已打方向燈等待即將出來的車子，好不容易要停進去，後來突然後面有一台超快速斜插進來一台車，她和小孩都嚇到。

王說，當時男駕駛說要不然就報警，跟叫拖吊的來拖她的車，對方並指自己就是沒公德心，後來有人警察，警方前來處理。

處理員警當下祭出3項協商方式，1．請兩個人互相猜拳，因對方堅持不猜拳，2．兩個都拖走，3．兩個一起走，都不要這一格車位，最後兩人選擇都離開現場。

沒想到，後來對方又超快速的迴轉，折返回來，想停進車格中，好在警察也沒讓他停成功；王在貼文中指出，當天現場就有4、50個人在看，質疑對方「一定要搶成這樣子嗎？」遇到鴨霸真無言，台灣社會風氣怎麼變成這樣子好可怕。

貼文引發不少網友共鳴，有網友留言指，「我們也被搶過，深有同感！人品向下沉淪的人太多了」、「人不要臉天下無敵，真的很扯」、「不要臉真的是無敵了」。

有網友稱讚員警提出解決的三項方式，但有網友認為「都撐著，一起看誰趕時間」、「現在什麼時代了還猜拳，當然是格鬥啊，這樣才接地氣」。

轄區左營警分局警方指出，當晚王姓女子（43歲）和施姓男子（30歲）因停車格起爭執，因權利均等，在場員警提出解決方案，但協調未果，兩人仍互不退讓，警方告知若無法協調，均應駛離，否則違停影響車流，可依規定製單舉發並報請拖吊，雙方才駛離。