高雄牙醫診所爆股東糾紛 貼公告：遭非法入侵搶財物、員工受傷

高雄仁武區某牙醫診所月初午休時間，遭人非法侵入、搶奪財物，一名陳姓護理師因而受傷，據悉，闖入診所取走財物的人，正是診所牙醫師；據悉，整起事件疑為股東糾紛引起，該診所對外張貼公告，指出涉案3牙醫排班調動暫無看診，全案進入司法程序調查，提告傷害罪部分，依法移送橋頭地檢署偵辦。

近日網友在臉書熱門社團張貼仁武區某診所公告，該牙醫診所5月3日遭人非法侵入，而該牙醫診所原有11名排班牙醫師，本案爆發後，陳姓、葉姓、林姓牙醫師被迫暫時停止看診，3人聯合發出聲明，指稱正尋求法律救濟回復替病人看診權利，目前轉於鳳山區另間牙醫診所服務。

據悉，當天診所午休時間，葉藉故進入診所拿取物品，並請護理師開啟鐵門後進入，隨後陳、林2人隨同一名自稱律師的女性友人及一名不詳男性友人，共5人步入診所，葉疑趁機進入監視器機房修改監視器密碼，陳則是進入櫃台拿取抽屜內款項，林與女性友人進入後方醫師休息室欲開啟保險箱，因無鑰匙故作罷。