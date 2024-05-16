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影／高雄工地包商開車滑手機遭警攔查 害後座員工被逮傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被巡邏警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子神情詭異予以盤查，結果查出廖因涉毒品案，上個月遭檢方通緝，謝得知員工竟是通緝犯，當場傻眼。

小港分局高松派出所員警前天下午4時35分許，巡經小港區松興路時，見自小客貨車駕駛謝姓男子（62歲）開車還使用手機，於是趨前攔查。

警方見後座的廖姓男子（50歲）神情緊張，不敢正眼直視，懷疑事有蹊蹺，於是開口問謝和廖男的關係，謝稱，自己是工地包商，謝是1個多月前雇用的臨時工人。

警方要求廖報出身分資料，結果一查，發現廖因涉毒品案，4月29日遭到高雄地檢署發布通緝，當場將廖上銬逮捕；謝聽到廖竟是通緝犯，當場嚇一跳，急撇清不知廖被通緝；警詢後，將廖解送歸案。

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工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子竟是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子竟是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子竟是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子竟是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子竟是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子竟是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝

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