快訊

0056、00919、00878配息狀況超好！ 專家：老本厚底氣足、不用怕破發

女友篠崎泫身世坎坷 Toyz曝「她領養了我媽」稱入獄後女友和媽相依為命

2024金曲獎入圍完整名單／林俊傑熱狗戰歌王 台陸激戰搶歌后

新北新莊露天停車場外驚見男屍 身旁塑膠袋有2瓶鹽酸

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區化成路一處露天停車場外，今天上午發現一男子倒臥在馬路旁，身旁塑膠袋內有2瓶鹽酸，警方封鎖現場採證，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到場指認，確切死因及動機則待警方調查釐清。

據了解，死者王男（58歲）為印刷廠員工，近來他不時向家人說著壓力很大，家人細問原因，但王男卻不願意明說。今天清晨王男留下一封遺書，沒帶手機獨自外出，旋即便失去聯繫，王男妻子發現趕緊叫兒子找人，卻怎麼也找不到，趕緊向派出所通報協尋。

警方受理調閱王男住處沿路監視器畫面，循線於上午近7時許在新北市新莊區化成路113巷內一處露天停車場外，發現倒臥在地的王男。警方勘查現場，於王男身旁一只塑膠袋內發現2瓶鹽酸（其中1空瓶）旋即通知119到場急救。

新北市消防局獲報人車趕抵，王男口吐白沫，已明顯死亡沒有送醫。警方現場拉起封鎖線採證，初步排除有他殺嫌疑，通知王男家屬到場指認，家屬向警指稱，最近有聽他說壓力很大，但是細問原因，王卻不願說明，至於確切死因及動機，有待警方調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市新莊區化成路一處露天停車場外，今天上午發現一男子已明顯死亡，確切死因待查釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區化成路一處露天停車場外，今天上午發現一男子已明顯死亡，確切死因待查釐清。記者曾伯愷／翻攝

塑膠袋 家人

延伸閱讀

新北雙溪設消防訓練基地 民代盼導入更多科技監測減災

下水道汛期堵塞難迅速排除 新北推水下無人機探勘

跟上台北市恢復YouBike前30分鐘免費？ 新北交通局：年底評估

新版精衛法年底生效 新北將共設11所心衛中心

相關新聞

新北新莊露天停車場外驚見男屍 身旁塑膠袋有2瓶鹽酸

新北市新莊區化成路一處露天停車場外，今天上午發現一男子倒臥在馬路旁，身旁塑膠袋內有2瓶鹽酸，警方封鎖現場採證，初步排除有...

影／高雄工地包商開車滑手機遭警攔查 害後座員工被逮傻眼

工地包商謝姓男子前天下午駕車行經高雄市小港區松興路，因開車滑手機，被巡邏警網攔查，警方發現謝後座搭載的員工廖姓男子神情詭...

誰錯？闖紅燈走斑馬線被譙 男嗆騎士「你本來就要讓」

桃園一名男騎士近日行經八德區介壽路一段與忠孝街交叉口，遇到行人闖紅燈過斑馬線，長按喇叭並怒斥「衝X小」，孰料行人竟反嗆髒...

1根鐵條掉台64路上 2車壓過爆胎！1車擊中後視鏡…所幸無傷

新北市台64線高架道路14.8公里處，今天上午發生鐵條掉落內車道，導致2車壓過爆胎、1車左後視鏡被彈起鐵條擊中，所幸現場...

影／高雄中華五路突然路面「起波浪」 釀3機車騎士慘摔手腳傷

高雄市前鎮區中華五路528巷口今天上午10點多許莫名隆起、變形凹陷意外，剛好一名機車女騎士經過，慘摔致手腳擦挫傷；警消獲...

花蓮男專挑按摩後打劫 落網嫌女「不夠幼齒」

家住花蓮縣玉里張姓男子近年混跡桃園，前科累累的他於2022年12月間連續2天凌晨專找個人工作室「按摩」，卻在完事後控制按...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。