新北新莊露天停車場外驚見男屍 身旁塑膠袋有2瓶鹽酸

新北市新莊區化成路一處露天停車場外，今天上午發現一男子倒臥在馬路旁，身旁塑膠袋內有2瓶鹽酸，警方封鎖現場採證，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到場指認，確切死因及動機則待警方調查釐清。

據了解，死者王男（58歲）為印刷廠員工，近來他不時向家人說著壓力很大，家人細問原因，但王男卻不願意明說。今天清晨王男留下一封遺書，沒帶手機獨自外出，旋即便失去聯繫，王男妻子發現趕緊叫兒子找人，卻怎麼也找不到，趕緊向派出所通報協尋。

警方受理調閱王男住處沿路監視器畫面，循線於上午近7時許在新北市新莊區化成路113巷內一處露天停車場外，發現倒臥在地的王男。警方勘查現場，於王男身旁一只塑膠袋內發現2瓶鹽酸（其中1空瓶）旋即通知119到場急救。

新北市消防局獲報人車趕抵，王男口吐白沫，已明顯死亡沒有送醫。警方現場拉起封鎖線採證，初步排除有他殺嫌疑，通知王男家屬到場指認，家屬向警指稱，最近有聽他說壓力很大，但是細問原因，王卻不願說明，至於確切死因及動機，有待警方調查釐清。

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