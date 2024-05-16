誰錯？闖紅燈走斑馬線被譙 男嗆騎士「你本來就要讓」

桃園一名男騎士近日行經八德區介壽路一段與忠孝街交叉口，遇到行人闖紅燈過斑馬線，長按喇叭並怒斥「衝X小」，孰料行人竟反嗆髒話並主張「我走斑馬線你本來就要讓」。對此警方指出，目前尚未接獲民眾報案，將加強該路段行人違規取締。

男騎士將行車記錄器畫面上傳網路，畫面中騎士行經八德區介壽路一段與忠孝街交叉口時，前方2名行人闖紅燈過斑馬線，且神情相當自若，騎士隨即長按喇叭斥責「你們在衝X小」，並質問「你闖紅燈知不知道？」沒想到路人聽完反嗆髒話，並批騎士「我沒有注意，我走斑馬線你本來就要讓啊」。

對此騎士聽完相當不滿，稱「我綠燈欸，你們不能過知不知道？」行人則再次說「我沒有注意！」結果騎士揚言報警處理，行人便不理會甩頭離去。畫面曝光後引發網友議論「現在的人明明道個歉就沒什麼事，硬覺得自己沒錯死不認錯」、「紅燈偏偏就要闖越，被責罵應該」、「幾乎每天都有這種闖紅燈的行人，而且還慢慢走」。