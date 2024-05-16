1根鐵條掉台64路上 2車壓過爆胎！1車擊中後視鏡…所幸無傷

新北市台64線高架道路14.8公里處，今天上午發生鐵條掉落內車道，導致2車壓過爆胎、1車左後視鏡被彈起鐵條擊中，所幸現場沒有人受傷。三重警方表示，將調閱監視器畫面釐清，若鐵條為載貨掉落之裝載物，會依法開罰。

據了解，郭姓男子（58歲）與廖男（51歲），今天上午9時36分左右，一前一後開車沿著新北市三重區台64線高架道路往八里方向，途中行經14.8公里處，壓到路上掉落鐵條當場爆胎，只好緩緩將車移往外側車道停靠。

孰料，鐵條被車壓過往後彈飛，當場擊中後方另輛由林姓女運將（59歲）所駕駛的計程車，造計程車左後視鏡毀損，所幸現場沒有人受傷。