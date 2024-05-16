國1南下林口路段兩車追撞 車頭變形駕駛卡車內釀一傷

國一南下林口路段今天凌晨發生兩車追撞事故，造成一輛汽車車頭變形毀損，駕駛一度卡困車內。新北市消防局獲報人車趕抵，協助駕駛脫困送醫，所幸沒有生命危險。事故雙方駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，張姓男子（20歲）今天凌晨2時49分左右，開車行經國一南下39公里林口路段，疑未注意車前狀況，不慎失控追撞前方楊姓男子（48歲）所駕駛聯結車。

張男座車車頭變形毀損，當場被夾困車內動彈不得。新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助男子脫困，檢視男子頭部有些許撕裂傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

新北市消防局第救災救護二大隊提醒，車禍案件報案時可一併告知受傷人數及傷勢，以供消防局派遣適合救援能量之車組。