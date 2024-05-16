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老翁疑坐保麗龍船釣魚出事 被救上岸時無呼吸心跳送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市嚴姓老翁今晨被人在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，他穿著救生衣，疑乘坐保麗龍船出海釣魚發生意外。消防人員救上岸時已無呼吸心跳，施予急救並送往台大金山分院急救中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心清晨5點48分，接獲海巡人員通報，指在巡邏勤務中，在核二廠進水口附近海域，發現年約70歲老翁落水，一旁有艘翻覆的保麗龍船，出動萬里分隊2車7人前往救援。

消防人員抵達現場，與海巡人員合力將嚴姓老翁拉上岸，已無呼吸心跳，施予心肺復甦術（CPR）急救並送醫。老翁落水原因待海巡及警方調查釐清。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，民眾從事水域活動應注意安全，如有人在岸際發現突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案求援。

嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
嚴姓老翁今晨穿著救生衣，被人發現在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，附近有艘保麗龍船，消防人員將他救上岸時後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

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