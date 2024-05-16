老翁疑坐保麗龍船釣魚出事 被救上岸時無呼吸心跳送醫

新北市嚴姓老翁今晨被人在北海岸核二廠進水口附近海域溺水，他穿著救生衣，疑乘坐保麗龍船出海釣魚發生意外。消防人員救上岸時已無呼吸心跳，施予急救並送往台大金山分院急救中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心清晨5點48分，接獲海巡人員通報，指在巡邏勤務中，在核二廠進水口附近海域，發現年約70歲老翁落水，一旁有艘翻覆的保麗龍船，出動萬里分隊2車7人前往救援。

消防人員抵達現場，與海巡人員合力將嚴姓老翁拉上岸，已無呼吸心跳，施予心肺復甦術（CPR）急救並送醫。老翁落水原因待海巡及警方調查釐清。