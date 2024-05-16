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影／台中北屯閃燈路口不禮讓 Altis撞翻Volvo2人傷
台中市李姓男子今早駕駛Toyota Altis行經北屯區軍福十九路、旱溪西路時，因該處是閃燈路口，李行經路口時未停車再開，直行撞上由黃姓男子駕駛的Volvo T2休旅車，黃車被撞到四輪朝天，二人都受有輕傷，警方調查，二人都無酒駕，但該處是無號誌路口，二人都有違規情事，詳細肇因將由交大事故組釐清。
經查，李姓男子（23歲）在今天清晨5時許，駕駛Toyota Altis軍福十九路快車道直行往松竹車站方向行駛，黃姓男子（21歲）則是駕駛Volvo T2休旅車旱溪西路快車道直行往東山路方向行駛，兩車在路口處發生碰撞後，黃車翻車，二人都因車禍受有肢體擦挫傷。
警方調查，李、黃都無酒精濃度，該路口是閃燈路口，李行向是閃紅燈、黃行向是閃黃燈，二人都有違規情事，肇事原因與比例將由交大事故組後續釐清。
第五警分局呼籲，駕駛人行經路口應遵守號誌及標誌標線指示停讓，並減速確認無來車後才再通過路口，避免事故發生
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