西門町唐吉訶德「藏籤」被告了！男大生拿到最大賞...告詐欺未遂

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

日本在台知名賣場DON DON DONKI（唐吉訶德）近日被爆出藏籤事件、涉及詐欺，北市法務局消保官13日赴賣場稽查，指出業者承認有疏失，事後TENGA發聲明稱「憑消費證明都可獲得最大賞」，DON DON DONKI也發聲明說「可憑消費證明申請扭蛋退費」，均藉此來補償活動期間參與的消費者；儘管如此，被詐欺的張姓男大生仍選擇對唐吉訶德提告

北市萬華警分局指出，張姓男子（23歲）13日晚上10點多至西門町派出所對唐吉訶德西門店提告詐欺未遂，案件依規定受理後移送偵查隊續辦，後續將通知相關人到案說明案情。

據了解，張男警詢時稱，若不提告，案子就只會留在消保會，所以選擇提告捍衛自身權益；至於張男確實仍拿到「最大賞」，但由於詐欺是既遂跟未遂都處罰，因此唐吉訶德相關人仍會面臨刑責。

全案起源於，一名張姓男子在臉書公開爆料稱，跟朋友去DON DON DONKI 西門店，為了抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後的6顆扭蛋全包，孰料抽完發現根本沒有大獎籤，質問店家竟被回「因為疏失所以搞錯了獎單，導致大獎ORB從來就不在機器裡」。

日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店。圖／聯合報系資料照
日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店。圖／聯合報系資料照

唐吉訶德 提告 詐欺

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