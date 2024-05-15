西門町唐吉訶德「藏籤」被告了！男大生拿到最大賞...告詐欺未遂

日本在台知名賣場DON DON DONKI（唐吉訶德）近日被爆出藏籤事件、涉及詐欺，北市法務局消保官13日赴賣場稽查，指出業者承認有疏失，事後TENGA發聲明稱「憑消費證明都可獲得最大賞」，DON DON DONKI也發聲明說「可憑消費證明申請扭蛋退費」，均藉此來補償活動期間參與的消費者；儘管如此，被詐欺的張姓男大生仍選擇對唐吉訶德提告。

北市萬華警分局指出，張姓男子（23歲）13日晚上10點多至西門町派出所對唐吉訶德西門店提告詐欺未遂，案件依規定受理後移送偵查隊續辦，後續將通知相關人到案說明案情。

據了解，張男警詢時稱，若不提告，案子就只會留在消保會，所以選擇提告捍衛自身權益；至於張男確實仍拿到「最大賞」，但由於詐欺是既遂跟未遂都處罰，因此唐吉訶德相關人仍會面臨刑責。