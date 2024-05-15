快訊

男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

小抹香鯨擱淺蘇澳海灘 搶救不回…無奈安樂死

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
救難人員為小抹香鯨裹上毛毯、潑海水保濕，仍回天乏術，現場安樂死，後續將解剖確認擱淺原因。圖／農業處提供
救難人員為小抹香鯨裹上毛毯、潑海水保濕，仍回天乏術，現場安樂死，後續將解剖確認擱淺原因。圖／農業處提供

1隻保育類的小抹香鯨今天中午不明原因擱淺在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港海灘，海巡署獲報到場時，小抹香鯨還有生命跡象，救難人員緊急搶救，專家到場後研判無法繼續存活，決議執行安樂死，後續將解剖確認擱淺原因。

海巡署第一岸巡隊表示，今天中午12時52分接獲民眾報案，無尾港海灘發現一隻疑似擱淺的鯨類，立刻通知海洋保育署、縣府農業處與中華鯨豚協會，並到場救援，下午1時13分發現鯨豚後，先緊急用救援毛毯與海水持續保濕。

農業處與鯨豚協會到場後，確認該鯨豚為二級保育類小抹香鯨，長285公分、寬44公分，鯨豚協會獸醫師現場評估，牠心跳偏弱、嗆到水，身上有多處達摩鯊咬傷，且肌肉過度緊繃，已無法復建和野放，決定現場執行安樂死。

農業處畜產科表示，已將小抹香鯨遺體將給鯨豚協會，預計明天病理解剖確認擱淺原因，也會一併判斷年齡等詳細資訊；一般而言東部海域較常擱淺的鯨豚還是海豚類，小抹香鯨較罕見，大多是偶發性事件。

今天中午12時許在宜蘭蘇澳鎮無尾港海灘發現1隻擱淺的小抹香鯨。圖／第一岸巡隊提供
今天中午12時許在宜蘭蘇澳鎮無尾港海灘發現1隻擱淺的小抹香鯨。圖／第一岸巡隊提供

抹香鯨 海巡署 鯨豚
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

小抹香鯨擱淺宜蘭海灘 緊急搶救仍救不回無奈安樂死

高球／美巡默特爾海灘菁英賽 俞俊安並列第四

蘇澳漁船沖繩擱淺！疑碰撞礁石嚴重進水 日本直升機救起7船員

玳瑁擱淺卡魚鉤被釣起 治癒野放基隆潮境保育區

相關新聞

高雄警涉詐團 到案前已刪除手機通話紀錄

雲林地檢署追查詐騙集團案，查出高雄市陳姓警員與在詐團的胞弟勾結，又發現另名洪姓警員疑參與其中，昨帶回洪姓警員等5人偵訊，...

詐欺車手愜意吃早餐 1動作被休假警盯上

台南市葉姓男子擔任詐團車手，他跑到學甲區郵局準備提款現金，試卡後跑到附近早餐店等候指示，沒想到過程被休假員警目擊，通報轄...

17歲少年騎車追撞…噴飛一層樓高 機車「黏」小客車上

彰化縣17歲謝姓少年今天上午無照騎車，在田中鎮東閔路果菜市場前，疑似撞上要迴轉的小客車，機車幾乎是撞黏在小客車上，謝男彈...

警察也氣炸！婦人保時捷開到沒油停在國道正中間 堅持不拖吊要警送油來

國道1號北上湖口路段12日晚間突然有輛保時捷停在中線車道，讓路過駕駛紛紛閃避險釀追撞，沒想到警方獲報到場後，竟發現是一名...

驚悚畫面曝光！垃圾車一路擦撞護欄 未減速追撞砂石車

陳姓男子今午駕駛垃圾車沿台北市洲美高架橋往士林方向行，因不明原因追撞前方砂石車，陳男小腿骨折昏迷送醫，警方介入確定陳男無...

保育類小抹香鯨擱淺蘇澳海灘　救難人員無力回天安樂死

1隻保育類的小抹香鯨今天中午不明原因擱淺在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港海灘，海巡署獲報到場時，小抹香鯨還有生命跡象，救難人員緊急搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。