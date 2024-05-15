小抹香鯨擱淺蘇澳海灘 搶救不回…無奈安樂死
1隻保育類的小抹香鯨今天中午不明原因擱淺在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港海灘，海巡署獲報到場時，小抹香鯨還有生命跡象，救難人員緊急搶救，專家到場後研判無法繼續存活，決議執行安樂死，後續將解剖確認擱淺原因。
海巡署第一岸巡隊表示，今天中午12時52分接獲民眾報案，無尾港海灘發現一隻疑似擱淺的鯨類，立刻通知海洋保育署、縣府農業處與中華鯨豚協會，並到場救援，下午1時13分發現鯨豚後，先緊急用救援毛毯與海水持續保濕。
農業處與鯨豚協會到場後，確認該鯨豚為二級保育類小抹香鯨，長285公分、寬44公分，鯨豚協會獸醫師現場評估，牠心跳偏弱、嗆到水，身上有多處達摩鯊咬傷，且肌肉過度緊繃，已無法復建和野放，決定現場執行安樂死。
農業處畜產科表示，已將小抹香鯨遺體將給鯨豚協會，預計明天病理解剖確認擱淺原因，也會一併判斷年齡等詳細資訊；一般而言東部海域較常擱淺的鯨豚還是海豚類，小抹香鯨較罕見，大多是偶發性事件。
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