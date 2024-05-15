詐欺車手愜意吃早餐 1動作被休假警盯上

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聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市葉姓男子擔任詐團車手，他跑到學甲區郵局準備提款現金，試卡後跑到附近早餐店等候指示，沒想到過程被休假員警目擊，通報轄區分局，警方派員將葉男逮個正著，在身上起出7張金融卡，有一半已列為警示帳戶，詢後依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，19歲葉男家住台南市東區，昨天接獲詐團指示，從市區搭火車到新營車站，再轉乘計程車前往學甲區，到郵局ATM前拿出身上提款卡操作，先測試還有幾張卡可使用，確認後跑到附近的早餐店吃飯，等待詐團進一步指示再去提款。

沒想到他在提款機前反覆操作過程，恰好被在麻豆警分局六甲所服務的員警蔡家禾看到，蔡休假到郵局辦事，發現葉男形跡可疑，立刻撥打電話報案，並尾隨其後，學甲警分局派員會合，在郵局附近的早餐店找到葉男。

葉男見到警方大驚，支吾其詞無法說明來意，警方在他身上找到7張金融卡，他坦承是詐團車手，為了躲避經常四處更換地點，才會搭車又轉車到人口較少的學甲區提款，警方發現其中多張金融卡已被列為警示帳戶，詢後依法送辦並通知帳戶所有人到案說明並溯源追查。

葉男提領詐款過程被休假員警目睹，通報轄區警方將人逮個正著。記者莊曜聰／翻攝
葉男提領詐款過程被休假員警目睹，通報轄區警方將人逮個正著。記者莊曜聰／翻攝
葉男從台南市區搭火車再轉搭計程車，跑了50公里到學甲區郵局想提領詐款。記者莊曜聰／翻攝
葉男從台南市區搭火車再轉搭計程車，跑了50公里到學甲區郵局想提領詐款。記者莊曜聰／翻攝

早餐店 車手 郵局

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