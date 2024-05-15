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曾參賽馬拉松…失聯移工被攔跑超快 警民合作逮到他

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名失聯外籍移工昨開車行經桃園區經國路，因變換車道未打方向燈遭警方攔查，一下車便拔腿狂奔，孰料該移工平時有在訓練跑步，還曾參加過馬拉松，速度之快一度甩掉員警，對此警方靈機一動將移工的車鑰匙拔下，不讓他開車逃走，隨即在附近搜索發現他躲在巷弄牆後，全案移請專勤隊收容。

今清晨6點40分許，桃園警分局同安派出所員警巡邏行經經國路，發現一輛小客車變換車道未使用方向燈，立即攔查勸導。車子停下後，員警發現駕駛是一名外籍人士，他見到員警後神色緊張，表示車輛是跟朋友借來載運東西，員警請他配合下車盤查，男子一下車竟拔腿狂奔，員警立即在後尾隨。

結果雙方追逐約2百公尺，黃男速度飛快失去蹤影，員警在周邊搜尋未果，馬上請路過騎士載他回到男子車輛旁，先將鑰匙拔下，預防男子回來開車逃逸，同時通報警力支援。

對此員警騎上警用機車詢問附近民眾，有人指出男子逃逸方向，員警便在附近巷道的一堵矮牆邊發現黃男躲藏在牆後，立即將他制服；經查男子為26歲黃姓越南籍失聯移工，經了解黃男平常有跑步的習慣，來台後還曾參加馬拉松比賽，體力極佳，最後仍難逃法網緝捕，全案移請專勤隊收容。

桃園一名失聯移工平時有在訓練跑步，還曾參加過馬拉松，速度之快一度甩掉員警，警方在民眾指示下在附近搜索，發現他躲在巷弄牆後，全案移請專勤隊收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名失聯移工平時有在訓練跑步，還曾參加過馬拉松，速度之快一度甩掉員警，警方在民眾指示下在附近搜索，發現他躲在巷弄牆後，全案移請專勤隊收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名失聯外籍移工昨開車行經桃園區經國路，因變換車道未打方向燈遭警方攔查，一下車便拔腿狂奔。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名失聯外籍移工昨開車行經桃園區經國路，因變換車道未打方向燈遭警方攔查，一下車便拔腿狂奔。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名失聯移工平時有在訓練跑步，還曾參加過馬拉松，速度之快一度甩掉員警，警方在民眾指示下在附近搜索，發現他躲在巷弄牆後，全案移請專勤隊收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名失聯移工平時有在訓練跑步，還曾參加過馬拉松，速度之快一度甩掉員警，警方在民眾指示下在附近搜索，發現他躲在巷弄牆後，全案移請專勤隊收容。記者周嘉茹／翻攝

桃園 移工 馬拉松

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