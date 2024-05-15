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驚悚畫面曝光！垃圾車一路擦撞護欄 未減速追撞砂石車

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子今午駕駛垃圾車沿台北市洲美高架橋往士林方向行，因不明原因追撞前方砂石車，陳男小腿骨折昏迷送醫，警方介入確定陳男無酒駕情事，確切肇事原因待查，相關追撞畫面下午曝光。

台北市消防局表示，下午2時6分獲報，士林區洲美高架道路往士林方向，有資源回收車碰撞砂石車，現場資源回收車車頭變形，駕駛年約50歲，脫困後意識不清，救護人員將其送醫急救。

轄區士林分局警方調查發現，51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。

員警清查確定陳男酒測值為0，相關行車紀錄器畫面顯示，金男車輛在車陣中暫停等待時，陳男駕車從後方靠近，一路擦撞路邊護欄，未減速撞上金男車輛，確切肇事原因待釐清。

51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝
51歲陳男駕駛垃圾車追撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折昏迷，送新光醫院急救，無其餘人員受傷。記者李隆揆／翻攝

垃圾車 砂石 骨折

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