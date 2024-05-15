釣魚台附近失聯！瑞芳漁船失去動力 台日合力拖救7人沒事

新北市瑞芳籍「新奇海」漁船，船上7人2台5艘，13日晚間1時於釣魚台附近海域失聯，海巡署獲報後，協請國家搜救中心確認「新」船船位最後發報位置，並循外交管道請日方協尋，幸好找到漁船只是失去動力，台日合力拖救，今天下午3時順利返抵深澳漁港，人船均安，圓滿完成救援任務。

「新」船5月9日16時出港後，多日未與家屬聯繫，家屬憂心船員安危向海巡署報案請求協尋，海巡署獲報後，立即協請行政院國家搜救中心確認「新」船船位最後發報位置，並循外交管道請日方協尋，宜蘭艦同步利用SSB無線電進行護漁廣播請附近漁船協尋，及利用衛星電話嘗試與該船建立通聯，以多方管道執行搜救任務。

日方接獲我方請求後展現「人道救援無國界」精神，立即派遣巡視船「PS-39」前往搜尋，14日3時於距釣魚台北方約26浬處發現「新」船並聯繫我方，表示該船目前失去動力但無立即危險，將拖帶「新」船至安全處轉交宜蘭縣漁業巡護救難船「宜安6號」續拖帶返台，宜蘭艦則全程在旁伴航戒護，至近岸海域時交由PP-10063艇戒護。