北市洲美高架傳意外！ 垃圾車撞進砂石車 駕駛昏迷送醫

垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中，警方介入初判陳男未注意車前狀況肇事，確切原因有待釐清。

台北市消防局表示，下午2時6分獲報，士林區洲美高架道路往士林方向，有資源回收車碰撞砂石車，現場資源回收車車頭變形，駕駛年約50歲，脫困後意識不清，救護人員將其送醫急救。

轄區士林分局警方介入調查，51歲陳男駕駛資源回收車從後方碰撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折，意識模糊，送往新光醫院急救中，無其餘人員受傷。