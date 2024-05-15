快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

北市洲美高架傳意外！ 垃圾車撞進砂石車 駕駛昏迷送醫

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中，警方介入初判陳男未注意車前狀況肇事，確切原因有待釐清。

台北市消防局表示，下午2時6分獲報，士林區洲美高架道路往士林方向，有資源回收車碰撞砂石車，現場資源回收車車頭變形，駕駛年約50歲，脫困後意識不清，救護人員將其送醫急救。

轄區士林分局警方介入調查，51歲陳男駕駛資源回收車從後方碰撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折，意識模糊，送往新光醫院急救中，無其餘人員受傷。

據悉，警方從陳男車輛行車紀錄器畫面初判，陳男未注意車前狀況肇事，確切原因待查，目前事故現場已排除恢復通車。

垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中。記者李隆揆／翻攝
垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中。記者李隆揆／翻攝
垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中。記者李隆揆／翻攝
垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中。記者李隆揆／翻攝

意識 砂石 資源回收

延伸閱讀

驚險！砂石車車斗卸料突翻覆壓挖土機 駕駛多處骨折

影／台中砂石車酒駕茫了 北屯連撞8車賠慘送公共危險

屏縣里港砂石車頻繁 警13日起連3天取締未戴安全帽

影／清潔隊垃圾車進基隆焚化廠 輾過睡車道黑狗不理…引眾怒

相關新聞

快訊／金門峰上發現一具無名男屍 身份死因待查

金門峰上灣岸際發現浮屍！兩岸關係緊張，今天上午11點多傳出有民眾在峰上灣岸際發現一具男性屍體，民眾趕緊通報警方，據悉，這...

警察也氣炸！婦人保時捷開到沒油停在國道正中間 堅持不拖吊要警送油來

國道1號北上湖口路段12日晚間突然有輛保時捷停在中線車道，讓路過駕駛紛紛閃避險釀追撞，沒想到警方獲報到場後，竟發現是一名...

北市松山警分局巡官遭調查局搜索 傳議員助理也被帶回調查

台北市警局松山分局陳姓巡官先前曾任職於中山分局，今早突遭調查局搜索並帶回偵詢，據悉調查人員一早同步前往中山區多處執行搜索...

釣魚台附近瑞芳漁船失聯船上7人 失動力台日拖救幸沒事

新北市瑞芳籍「新奇海」漁船，船上7人2台5艘，13日晚間1時於釣魚台附近海域失聯，海巡署獲報後，協請國家搜救中心確認「新...

北市洲美高架傳意外！ 垃圾車撞進砂石車 駕駛昏迷送醫

垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光...

桃園男債務糾紛遭押工廠圍毆 路過里長報警救了他

桃園市大園區一間車行林姓負責人，因與一名簡姓男子有債務糾紛，日前約出簡男後將其載往一處工廠控制，簡男試圖逃逸慘遭圍毆並押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。