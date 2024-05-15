北市洲美高架傳意外！ 垃圾車撞進砂石車 駕駛昏迷送醫
垃圾車駕駛陳姓男子今午2時許駕車沿台北市洲美高架道路往士林方向行駛，因不明原因追撞前方砂石車，陳男受傷意識模糊，送往新光醫院急救中，警方介入初判陳男未注意車前狀況肇事，確切原因有待釐清。
台北市消防局表示，下午2時6分獲報，士林區洲美高架道路往士林方向，有資源回收車碰撞砂石車，現場資源回收車車頭變形，駕駛年約50歲，脫困後意識不清，救護人員將其送醫急救。
轄區士林分局警方介入調查，51歲陳男駕駛資源回收車從後方碰撞53歲金姓男子所駕砂石車，陳男左小腿骨折，意識模糊，送往新光醫院急救中，無其餘人員受傷。
據悉，警方從陳男車輛行車紀錄器畫面初判，陳男未注意車前狀況肇事，確切原因待查，目前事故現場已排除恢復通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言