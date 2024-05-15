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嘉義市公寓大樓5度遭潑漆潑糞 警：已移送嫌疑人

中央社／ 嘉義市15日電

嘉義市近期發生一起公寓大樓遭5次潑漆潑糞事件，讓近百名住戶心生恐懼；時代力量市議員王浩今天在議會質詢，警察局長沈炳信表示，潑漆嫌疑人已被移送法辦。

王浩在市政總質詢表示，這起多次潑糞潑漆事件，發生在世賢路三段的1棟公寓大樓，自去年12月至今年4月，前後發生多達5次潑漆、甚至還潑糞，住戶多次求助無門，便向民意代表陳情，呼籲警方應對同一地點、同樣型態犯罪類型有更嚴謹作業流程。

沈炳信指出，這起案件起因於潑漆嫌疑人與住戶間有男女感情糾紛，因雙方沒有妥善處理，才會衍生後續潑漆行為，目前這名嫌疑人已被移送法辦。

嘉義市警察局第一分局表示，轄區八掌派出所於今年4月間接到1處公寓住戶黃姓女子報案，指遭前男友葉姓男子在大樓外潑漆並寫字辱罵，黃女心生畏懼，警方協助黃女申請保護令及通報婦幼系統，由偵查隊通知葉男到案說明。

警方指出，員警主動協調葉男與黃女感情糾紛，葉男已承諾不會再來找黃女麻煩；另外，警方再編排深夜勤務、檢點守望勤務及車牌警示發報，防制葉男再犯。

嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安。記者魯永明／翻攝
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安。記者魯永明／翻攝

住戶 潑漆 潑糞

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