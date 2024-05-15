台中「五虎警」找回60失蹤人口 他曝離家最常見原因是…

台中市警局長李文章在今早周報時，針對台中市警局前五名協尋高手的警員頒獎，其中有4人來自第四警分局、另一名則是第六警分局，這次五名獲獎的警員，在今年第一季即找回60名失蹤人口，李文章說，希望藉由頒獎，鼓勵同仁士氣，再創佳績。

台中市警察局今年第1季失蹤人口協尋評鑑工作，經審核各分局執行成效，此次榮獲前5名協尋績優員警，分別為第四分局春社派出所警員陳宏霖（尋獲16名）、第四分局大墩派出所警員高慈青（尋獲15名）、第四分局大墩派出所警員林其鋒（尋獲14名）、第六分局工業區派出所警員羅郁智（尋獲8名）、第四分局南屯派出所巡佐張木森（尋獲7名），今天上午由市警局長李文章在周報會議頒獎。

警員陳宏霖此次榮獲2024年第1季協尋績優員警第1名的殊榮，陳在去年第四季時，也榮獲協尋績優員警第5名，陳曾分享其尋人心得，直說失蹤人口通常與家人溝通不良後負氣離家有關。

陳宏霖分享，今年3月16日接獲田男報案，他13歲女兒以拿東西給同學為理由外出後就沒回家，他調閱手機發話定位、路口監視器，透過Instagram追查，發現少女在高美溼地附近，因擔心少女情緒不穩，影響性命安危，另透過學校老師、同學溝通喊話，隔天中午才在西屯區某賣場尋獲。

陳宏霖說，少女是想念媽媽與父親爭吵後離家，最後是他不斷向少女勸說，少女才願意與父親返家。