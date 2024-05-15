傳包庇八大行業…巡官遭調查局帶回 北市松山分局回應了

台北市警局松山分局劉姓巡官今早遭調查局人員搜索，某市議員助理也同步被帶回調查，外傳全案與包庇八大行業有關，對此松山分局下午說明，指劉男2021年從中山分局調至松山分局，負責噪音等民眾陳情案，在松山任內應與八大行業無涉，將全力配合檢調偵辦。

松山分局表示，年約58歲的巡官劉姓男子，2021年從中山分局行政組調任松山分局，2022年2月因病住院請假休養，同年11月銷假上班，因身體因素，只負責噪音、動保、環境衛生等民眾陳情業務，在松山分局任內與特種行業業務無涉。

今早8時許調查局人員與警政署政風室人員到松山分局行政組劉男座位搜索，並將劉男帶回調查，松山分局強調，將全力配合檢調偵辦，盡早釐清案情，持續勤教嚴管，嚴格要求員警風紀自律，加強內部管理，若發現不法絕不寬貸。