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貪小便宜 高雄女偷百元「洗衣好物」挨罰1.1萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區某自助洗衣店，蘇姓店主貼心提供衛生紙、香香豆及烘衣靜電紙等物供消費者自取，豈料，去年11月柯姓女子兩度進店未消費，逕自取走店內「洗衣好物」損失約100元；警方依監視器逮捕柯女，檢依竊盜罪將她起訴，近日法院處應執行罰金1萬1000元，可易服勞役1日1000元計算。可上訴。

好意提供消費者「洗衣好物」，怎料卻招來不速之客，蘇表示，上月7日及上周五，他從監視器就發現可疑女子走入店內未洗衣，卻是覬覦一旁免費提供的物品，不僅下手抽取衛生紙，還默默拿走數張靜電紙及數包分裝好的香香豆。

「損失輕微，但好氣又好笑！」蘇指出，女竊嫌二度光臨，皆頭戴棒球帽、墨鏡、口罩來遮掩面容，但行竊過程仍被監視器全程錄下，為了讓周邊店家提防，才因此將影片上傳臉書，而警方獲悉後協助蘇報案，依監視器畫面循線掌握柯女租屋左營區，後續通知她到案說明後，全案依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭簡易庭法官審酌，柯雖為大學學識且為小康家庭，卻兩度徒手偷竊，兼衡柯犯罪動機、目的、手段，且曾有公共危險罪前科，法官依此量處她所竊物110倍罰金，判罰1萬1000元。

店家監視器畫面。記者古和純／翻攝
店家監視器畫面。記者古和純／翻攝

消費者 監視器 衛生紙

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