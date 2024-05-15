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影／不乖！2歲兒誤催機車油門 台中少婦猛撞全家超商店門

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓少婦在11日時騎機車載2歲兒子前往西屯區一家全家超商，未料停好車要下車時，男童在王女還沒熄火之際，伸手拉機車的油門手把，導致機車爆衝到店門口，影片上傳到網路社群後，引發討論，第六警分局表示，王女有其他不當駕車行為，後續賠償事宜由店家與王女協調，不過男童沒戴安全帽站在腳踏板，依法可罰300元至600元。

網路社群「社會事新聞影音」近日流傳一段影片，影片中一名女子騎機車到全家超商前，站在機車腳踏板的男童，在下車時，手拉到機車油門，導致女子、男童與機車失控，一同衝向店家門口，機車車頭與店家牆柱有受損。

影片流傳後，查出案發地點是在台中市西屯區，當時是王姓少婦（36歲）騎機車載2歲的而兒子前往該處，發生意外後，王女有留姓名與電話給店員，即先離開現場，警方接獲店員報案才到場，因王女已離場，無法酒測，初判王女有其他不當駕車行為。

警方表示，當時男童沒戴安全帽，站在機車前角踏板，依道交條例規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰。機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可處駕駛人500元罰鍰，提醒民眾需遵守交通規則。

台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／摘自社會事新聞影音
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／讀者提供
台中市王姓少婦在11日騎機車載2歲兒子到西屯區一家超商時，機車因男童誤觸油門爆衝，衝撞超商店門。圖／讀者提供

失控 影片 機車騎士

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