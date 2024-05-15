桃機3航廈工區起重機事故 遭罰45萬元停工改善

桃園機場第3航廈工區昨天發生吊掛作業起重機具傾斜事故。圖為桃園機場示意圖。圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第3航廈工區昨天發生吊掛作業起重機具傾斜事故。桃園市勞動局今天指出，職業安全衛生署北區職業安全衛生中心已實施勞檢，依法要求停工改善，將開罰共新台幣45萬元。

桃園市政府勞動局今天向媒體證實，桃園國際機場第3航廈工區昨天發生吊掛作業起重機具傾斜狀況、無人受傷，由於此工程屬於丁類危險性工作場所，權轄機關勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心今天派員實施勞動檢查，釐清事發原因。

勞動局表示，經北區職業安全衛生中心初判，此工程是在從事吊掛模板用型鋼材料時，因移動式起重機的外伸撐座下方地盤承載力不足，造成移動式起重機傾倒；且事業單位對於軟弱地盤等承載力不足場所，未於吊掛作業時採取地面舖設鐵板、墊料等補強措施。

針對事業單位違反職業安全衛生法令相關規定，勞動局指出，發生移動式起重機傾倒事故，有職業災害發生之虞，北區職業安全衛生中心已依法要求停工改善，將對於現場設施及承攬管理缺失部分，各處事業單位最高30萬元及15萬元罰鍰。