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唐吉訶德扭蛋「藏籤」爭議 買6扭蛋男大生提告詐欺

中央社／ 台北15日電

唐吉訶德西門店舉辦扭蛋抽獎活動引發「藏籤」爭議，台北市政府13日聯合稽查後，業者提補償方案。聯合報系資料照／記者鍾維軒攝影
唐吉訶德西門店舉辦扭蛋抽獎活動引發「藏籤」爭議，台北市政府13日聯合稽查後，業者提補償方案。聯合報系資料照／記者鍾維軒攝影

唐吉訶德西門店舉辦扭蛋抽獎活動引發「藏籤」爭議，台北市政府13日聯合稽查後，業者提補償方案。但有1名購買6顆扭蛋的男大生提告詐欺，北市警方受理並將通知業者到案說明。

近日有民眾在網路發文表示，看到日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」西門店的活動大獎尚未開出，所以就將扭蛋機剩下數顆扭蛋「全包」，未料拆蛋後都沒中大獎，質疑是「藏籤」詐欺。

台北市法務局、警察局和商業處13日進行聯合稽查，業者唐吉訶德坦承疏失，並和協力廠商TENGA決議「提供所有消費者全數最大賞」的補償措施。

據了解，有1名購買6顆扭蛋的男大生仍於13日當晚向警方報案，針對此案提告詐欺，警方受理後，近日將通知相關業者到案說明，以釐清相關案情。

唐吉訶德 扭蛋 提告 詐欺

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