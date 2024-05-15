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快訊／金門峰上發現一具無名男屍 身份死因待查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門峰上灣岸際發現浮屍！兩岸關係緊張，今天上午11點多傳出有民眾在峰上灣岸際發現一具男性屍體，民眾趕緊通報警方，據悉，這具男屍疑是中年男子，身上並未攜帶證件，尚不知身份，後續將報請金門地檢署相驗，以釐清身份。

今天上午11點15分左右有民眾到峰上灣岸際靠近軍方167據點發現一具男屍，當場把他嚇了一大跳，趕緊通報警方，由於在岸際後來改移交由岸巡處理，警方也同步通知金馬澎分署第十二巡防區第九岸巡隊到場協處，經過初步核對現場狀況，就在周邊拉起封鎖線並聯繫殯葬業者將屍體至金門縣殯葬管理所。

由於近期兩岸關係緊張，無名男屍也引起相關單位的關切，消息人士指出，這具男屍是中年男子、身高約170公分、短袖深色上衣、深色牛仔褲、白色運動鞋，身上無身分證明文件，僅有打火機等物品，後續將報請檢察官相驗，是否有他殺或是意外落海。

據了解，類似情況，一般相關單位將會先從金門內部瞭解近期是否有失蹤人口，若遍尋不著，則將會透過紅十字會將相關訊息轉知大陸協尋。

金門峰上灣岸際今天上午發現一具男性屍體，身份死因待查。圖中的船與本案無關。本報資料照片
金門峰上灣岸際今天上午發現一具男性屍體，身份死因待查。圖中的船與本案無關。本報資料照片

浮屍 金門

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