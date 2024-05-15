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北市松山警分局巡官遭調查局搜索 傳議員助理也被帶回調查

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警局松山分局陳姓巡官先前曾任職於中山分局，今早突遭調查局搜索並帶回偵詢，據悉調查人員一早同步前往中山區多處執行搜索，確切案情有待釐清。

據悉，調查局人員今早8時許前往松山分局，到行政組查看劉姓巡官辦公處所後，將劉帶返詢問，同時也到中山區執行搜索，另有議員助理被從辦公處帶回調查。

據了解，松山分局行政組巡官劉男年約58歲，2021年考上官校後從中山分局行政組調任松山分局行政組，曾因健康因素請假休養，恢復後負責民眾陳情業務。

松山分局表示，一早已全力配合調查局人員偵辦，但不清楚案情，將持續配合檢調調查。

【中央社 台北15日電】

檢調獲報，台北市松山警分局員警在中山分局任內涉嫌包庇色情業者，北檢今天指揮調查局兵分多路搜索，並約談涉案員警、業者共30多人，包括北市議會某議員服務處助理，目前正在偵訊中。

據了解，檢調並未搜索台北市議會或議員服務處，也未傳喚這名議員。

台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影

北市 調查局 警察 議員

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