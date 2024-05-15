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警察也氣炸！婦人保時捷開到沒油停在國道正中間 堅持不拖吊要警送油來

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道1號北上湖口路段12日晚間突然有輛保時捷停在中線車道，讓路過駕駛紛紛閃避險釀追撞，沒想到警方獲報到場後，竟發現是一名48歲女駕駛把車開到沒油，才會導致保時捷拋錨，過程中還對員警態度不佳，不願配合警方拖車，員警只能先依法開單取締。

據了解，這名48歲羅姓女子12日當晚10時許，駕駛價值百萬元的保時捷凱燕，卻不明原因竟沒有加油就上路，導致車輛在行經國道1號北上77公里處，竟然直接在中線車道熄火，連發都發不動，根本無法移置，羅女只能在車上打110報警求救。

沒想到警方到場後，也冒雨喊來拖吊車要將羅姓女子的保時捷拖走，這時羅女竟然極度不配合，不斷跳針「你這樣子會把我車拖壞啊」，堅持要警方送油來給她加，甚至還拿出手機比畫「我有打電話請你們送油啊，我有說要付錢給你們」，讓國道員警也當場爆氣「我們沒這個服務好不好，我們不是人民的狗。」

國道員警不斷要求女子配合拖車，並向羅女說明因為保時捷停在中線車道上，非常危險，所有員警及拖吊車人員都是冒著生命危險來幫她，沒想到羅女不領情，仍堅持拖吊車會弄壞她的愛車，還要求警方給1小時等人來送油，讓拖吊車人員也爆氣「沒有人在這裡等1小時的！這裡是高速公路上！」

員警當場要對女子開單，告知她「妳現在要不要給他（拖吊車）拖，妳不拖我就開單」，女子竟然還回嗆「我加完油給你開單」，員警也懶得跟女子廢話，要求女子出示駕照、行照，女子仍不斷糾纏，甚至還質問員警「他（拖吊車）如果這樣把我拖下去要多少錢」，過程讓員警十分傻眼，痛斥女子把所有人安全當兒戲。

最後羅姓女子是打電話急Call家人前來救援，隨即將沒油的保時捷加油後，拿完員警開出的取締單，一腳油門便揚長而去。

國道警方呼籲，行駛高速公路途中缺燃料致無法行駛，將處罰600至1200元，另行車發生故障無法行駛且不設法移置於無礙交通處，將處1500至3000元。

女駕駛把保時捷開到沒油拋錨，危險停在高速公路路中間，竟還打電話要警察送油來。記者巫鴻瑋／翻攝
女駕駛把保時捷開到沒油拋錨，危險停在高速公路路中間，竟還打電話要警察送油來。記者巫鴻瑋／翻攝

保時捷 國道 警察 車道

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