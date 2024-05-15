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好家在！車禍上救護車又被撞第二次 命危騎士恢復心跳
高雄64歲賴姓、60歲劉姓男子騎乘機車對撞，賴男頭部受傷，送醫前無生命徵象，救護車將賴男送往醫院急救途中，又於建國三路與市中一路口發生車禍，所幸消防局加派救護車到場，將「二度」挨撞的賴男送醫，急救後恢復心跳，二起車禍肇事責任由警方釐清。
今天上午8時30分，賴男與劉男在鼓山區鼓岩國小前發生車禍，警消到場後，初判為賴男於河邊街南往北逆向行駛，行經事故路口處時，與直行的劉男發生對撞。
當時賴因頭部受傷，失去生命徵象，高雄市消防局派救護車將賴男送醫，上午8時45分，救護車經過建國三路與市中一路口，不巧遇路口紅燈，鳴笛行駛時與沿市中一路直行的轎車發生車禍。
當時通過路口的柯姓男子（26歲），轎車被救護車直撞右後車門，轎車被撞得180度轉彎，他下車後稱，沒聽到救護車的鳴笛聲。
救護車出車禍後，鄭姓隊員立即聯繫消防局救災救護指揮中心，另派救護車，將車上的賴姓男子送醫，所幸賴經搶救後恢復心跳。警方到場後，救護車鄭姓駕駛和柯姓男子沒有酒精反應，確實肇事原因由警方調查中。
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