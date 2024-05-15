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婦騎機車撞前車釀2傷 遭撞騎士無照最高吞2萬4元罰單

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩輛機車追撞事故，造成現場兩人受傷送醫，所幸皆無生命危險，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。另遭撞騎士無照騎車，警依法開單告發，駕駛人最高恐挨罰2萬4000元以下罰鍰。

據了解，王姓婦人（60歲）今天上午7時40分左右，騎乘機車沿著新北市鶯歌區西湖街往樹鶯方向騎行，途中騎經西湖街一支路燈編號211472前，失控追撞前方張婦（68歲）所騎乘機車，兩人各自摔車倒地。

事故現場三峽義交中隊隊員及民眾經過，紛紛下車協助指揮交管，避免路經來車發生二次車禍。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視王婦全身多處擦挫傷，張婦左手、左腳擦挫傷，緊急協助送醫急救，皆無生命危險。

警方查核雙方身分，發現遭撞騎士張婦無照騎車，警依道路交通管理處罰條例第21條1項1款開處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

警方指出，肇事現場未波及其他路過人車，事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。呼籲駕駛人，切勿無照駕駛，依交通規定行車，以免挨罰。

新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。圖／臉書《我是三峽人 iSanxia》
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。圖／臉書《我是三峽人 iSanxia》
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。圖／臉書《我是三峽人 iSanxia》
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。圖／臉書《我是三峽人 iSanxia》
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩機車追撞事故，現場兩人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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