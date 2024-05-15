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高報酬投資卻無法出金 男誤信「臉書廣告」63萬全沒了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄33歲楊姓男子誤信臉書高報酬投資廣告，先後匯款63萬元後，因獲利款項遲遲無法出金，才驚覺上當報案；仁武分局員警要楊男假意配合詐團約定面交，警見林姓車手入超商向楊取款時一舉逮人，並連同在外把風監控林男的27歲蘇姓男子，一併一網打盡，全案依詐欺罪嫌送辦。

仁武分局指出，33歲楊男日前在加入臉書廣告的網路投資群組，損失63萬元後設下停損點，主動向澄觀派出所報案，警方乾脆將計就計與楊聯手，答應對方面交150萬元，引誘詐團派出2車手超商面交，而早在約定時間之前，員警事先進入超商埋伏，待22歲車手入內進行交易，警方隨即上前逮人。

於此同時，有員警意識到超商外頭徘徊一名舉止詭異的27歲蘇男，見警逮人隨即逃跑，惟警方早已布下天羅地網，追至巷弄間，一併將把風監控林男收錢的收水車手蘇男，依現行犯逮捕上銬。

警指出，現場查扣偽造工作證及收款收據、行動電話等犯罪證據，成功阻止雙方面交150萬元，並持續向上溯源追查。

警方逮到落跑的收款車手。記者古和純／翻攝
警方逮到落跑的收款車手。記者古和純／翻攝
警方扣得的收款收據等犯罪證物。記者古和純／翻攝
警方扣得的收款收據等犯罪證物。記者古和純／翻攝
楊姓男子聯手警方假意面交150萬元。記者古和純／翻攝
楊姓男子聯手警方假意面交150萬元。記者古和純／翻攝
警方逮到落跑的收水車手。記者古和純／翻攝
警方逮到落跑的收水車手。記者古和純／翻攝

廣告 詐欺 詐騙集團 車手

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