快訊

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

有共犯？遭悶殺2子女疑生前被下藥 1男1女遭傳喚、檢警擇期解剖

馬斯克利用X玩外交遊戲 討好印度巴西等國領袖換公司利益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找到了！嘉義縣廢棄豬舍深夜大火 失聯7旬翁幸運生還

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉三界村一處廢棄豬舍鐵皮屋昨深夜11點起火，地點位於台82線快速道路旁，濃煙竄天嚇壞許多民眾。警消獲報到場滅火，疑堆放大量塑膠製品迅速延燒，並傳出一名老人失聯，經徹夜搜索，消防人員今早9點多在旁民宅找到驚魂未定70歲男子，將他送醫。

據悉，水上鄉三界埔一處豬舍昨夜失火，現場疑堆放大量廢棄塑膠製品，導致火勢延燒迅速猛烈，鐵皮屋被燒到變形倒塌，火滅後仍持續悶燒，消防局出動20車、47人搶救，並出動大型機具開挖滅火，經徹夜9小時灌救滅火，初判燃燒面積約為2000平方公尺。

一名老翁平時住在廢棄豬舍附近，昨夜傳出疑似失聯，消防人員徹夜擴大搜索火場，並未在廢棄豬舍找到他，直到今天早上9點48分才在火場後方建築物2樓逃生梯發現，幸未被火勢延燒波及，只有建築物表面遭濃煙熏黑，老翁驚魂未定，但未受傷。

嘉義縣消防局表示，年約70歲男子待在後方建築物2樓逃生梯，意識清楚、無明顯外傷，給予救護處置後，由救護車預防性送往聖馬醫院診治。提醒民眾遇到火災切勿慌張，「小火快逃、濃煙關門」是火場逃生不二法門，且隨時注意逃生路徑，就能提高獲救機會。

嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉廢棄豬舍昨天深夜大火，失聯7旬翁今早被救出幸運生還。記者黃于凡／翻攝

嘉義 失聯 建築 火災

延伸閱讀

嘉縣水上火燒豬舍 傳老婦失蹤搜尋中

加拿大野火肆虐 美4州發空汙警報

影／洗車排隊出意外！BMW轎車突暴衝 加油站女員工捲車底瞬間曝光

狂竄毒濃煙！台9線大清水明隧道上方起火難滅 安全無虞才准通行

相關新聞

找到了！嘉義縣廢棄豬舍深夜大火 失聯7旬翁幸運生還

嘉義縣水上鄉三界村一處廢棄豬舍鐵皮屋昨深夜11點起火，地點位於台82線快速道路旁，濃煙竄天嚇壞許多民眾。警消獲報到場滅火...

好家在！車禍上救護車又被撞第二次 命危騎士恢復心跳

高雄64歲賴姓、60歲劉姓男子騎乘機車對撞，賴男頭部受傷，送醫前無生命徵象，救護車將賴男送往醫院急救途中，又於建國三路與...

婦騎機車撞前車釀2傷 遭撞騎士無照最高吞2萬4元罰單

新北市鶯歌區西湖路今天上午發生兩輛機車追撞事故，造成現場兩人受傷送醫，所幸皆無生命危險，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。另遭...

高報酬投資卻無法出金 男誤信「臉書廣告」63萬全沒了

高雄33歲楊姓男子誤信臉書高報酬投資廣告，先後匯款63萬元後，因獲利款項遲遲無法出金，才驚覺上當報案；仁武分局員警要楊男...

影／高雄救護車急送傷患出車禍 轎車未禮讓被撞到轉向

高雄市消防局救護車今天上午載送車禍傷患就醫途中出車禍，救護車鳴笛過路口，撞上未禮讓的轎車。轎車撞得180度轉向，幸2車都...

噪音車擾民！警聯手環保取締 今年通報471件擅改違噪車

為杜絕噪音車深夜擾民清夢，新北市樹林警方昨晚聯手環保局，強力取締改裝噪音車及防制危險駕車，共攔檢102輛疑似改裝排氣管車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。