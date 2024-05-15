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找到了！嘉義縣廢棄豬舍深夜大火 失聯7旬翁幸運生還
嘉義縣水上鄉三界村一處廢棄豬舍鐵皮屋昨深夜11點起火，地點位於台82線快速道路旁，濃煙竄天嚇壞許多民眾。警消獲報到場滅火，疑堆放大量塑膠製品迅速延燒，並傳出一名老人失聯，經徹夜搜索，消防人員今早9點多在旁民宅找到驚魂未定70歲男子，將他送醫。
據悉，水上鄉三界埔一處豬舍昨夜失火，現場疑堆放大量廢棄塑膠製品，導致火勢延燒迅速猛烈，鐵皮屋被燒到變形倒塌，火滅後仍持續悶燒，消防局出動20車、47人搶救，並出動大型機具開挖滅火，經徹夜9小時灌救滅火，初判燃燒面積約為2000平方公尺。
一名老翁平時住在廢棄豬舍附近，昨夜傳出疑似失聯，消防人員徹夜擴大搜索火場，並未在廢棄豬舍找到他，直到今天早上9點48分才在火場後方建築物2樓逃生梯發現，幸未被火勢延燒波及，只有建築物表面遭濃煙熏黑，老翁驚魂未定，但未受傷。
嘉義縣消防局表示，年約70歲男子待在後方建築物2樓逃生梯，意識清楚、無明顯外傷，給予救護處置後，由救護車預防性送往聖馬醫院診治。提醒民眾遇到火災切勿慌張，「小火快逃、濃煙關門」是火場逃生不二法門，且隨時注意逃生路徑，就能提高獲救機會。
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