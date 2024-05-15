影／高雄救護車急送傷患出車禍 轎車未禮讓被撞到轉向

高雄市消防局救護車今天上午載送車禍傷患就醫途中出車禍，救護車鳴笛過路口，撞上未禮讓的轎車。轎車撞得180度轉向，幸2車都沒人受傷，救護車上的傷患也另由支援的救護車送醫，確實肇事原因由警方調查中。

今天上午8時30分，高雄市鼓山區鼓岩國小前發生車禍，消防局中華分隊救護車，趕去載送1名男傷者要去醫院，上午8時45分，救護車由鄭姓隊員（29歲）駕駛，沿高雄市三民區建國三路，經過建國三路與市中一路口，不巧遇路口紅燈，但鳴笛行駛，卻與沿市中一路直行的轎車發生車禍。

柯姓男子（26歲）駕駛轎車通過路口，正被救護車直撞右後車門，轎車被撞得180度轉彎，他下車後稱，沒聽到救護車的鳴笛聲。

救護車出車禍後，鄭姓隊員立即聯繫消防局救災救護指揮中心，另派救護車，將車上的傷患送醫。警方據報到場，對鄭姓隊員和轎車柯姓男子酒測，沒有酒精反應，確實肇事原因由警方調查中。