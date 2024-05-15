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噪音車擾民！警聯手環保取締 今年通報471件擅改違噪車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為杜絕噪音車深夜擾民清夢，新北市樹林警方昨晚聯手環保局，強力取締改裝噪音車及防制危險駕車，共攔檢102輛疑似改裝排氣管車輛、開處5輛不合格車輛。

樹林警方表示，今年一月迄今已攔查通報471件擅改違噪車輛，與環保局聯合稽查告發60件，將持續取締違規車輛。

樹林警方表示，為維護民眾夜間安眠，杜絕改裝汽機車噪音擾人清夢，新北市環保局針對樹林區易有噪音車改裝飆騎熱點，設置科技執法設備，用以偵測取締疑似噪音車輛。

警方指出，昨天晚上，樹林警方聯合新北市環保局，於轄內中華路112號前執行噪音、改裝車輛稽查，現場共攔檢查驗102輛疑似改裝排氣管車輛，其中有5輛不合格，依法由環保局開罰。

樹林警方統計，累計從今年一月迄今共取締無照駕駛723件、闖紅燈3253件、擅自增、減、變更原有規格設備107件、通報環保局疑似改裝致噪音車364件，與環保局聯合稽查攔查告發60件，通知到檢及裁處共計133件。

樹林分局呼籲，青少年切勿改裝車輛競速或變更排氣管，不僅影響行車安全更會干擾民眾安寧。若在道路上蛇行、其他危險方式駕車或競駛者，最重可處9萬元罰鍰、當場禁駛及吊銷駕照。

警方提醒，將持續規劃取締無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈等違規，更祭出「扣車」及「溯源車主責任」等二大手段，一經查獲未成年無照駕駛，除依法告發外，必要時將移置保管車輛。此外，若車輛所有人允許未成年無照駕駛，可依法開處車輛所有人6000元以上2萬4000元以下罰鍰。籲請家長們多關懷青少年動態與安全，以防範憾事發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。

新北市樹林警方昨晚聯手環保局取締改裝噪音車及防制危險駕車，共開處5輛不合格車輛。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯手環保局取締改裝噪音車及防制危險駕車，共開處5輛不合格車輛。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯手環保局取締改裝噪音車及防制危險駕車，共開處5輛不合格車輛。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯手環保局取締改裝噪音車及防制危險駕車，共開處5輛不合格車輛。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯手環保局取締改裝噪音車及防制危險駕車，共開處5輛不合格車輛。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯手環保局取締改裝噪音車及防制危險駕車，共開處5輛不合格車輛。記者曾伯愷／翻攝

噪音 環保局

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