噪音車擾民！警聯手環保取締 今年通報471件擅改違噪車

為杜絕噪音車深夜擾民清夢，新北市樹林警方昨晚聯手環保局，強力取締改裝噪音車及防制危險駕車，共攔檢102輛疑似改裝排氣管車輛、開處5輛不合格車輛。

樹林警方表示，今年一月迄今已攔查通報471件擅改違噪車輛，與環保局聯合稽查告發60件，將持續取締違規車輛。

樹林警方表示，為維護民眾夜間安眠，杜絕改裝汽機車噪音擾人清夢，新北市環保局針對樹林區易有噪音車改裝飆騎熱點，設置科技執法設備，用以偵測取締疑似噪音車輛。

警方指出，昨天晚上，樹林警方聯合新北市環保局，於轄內中華路112號前執行噪音、改裝車輛稽查，現場共攔檢查驗102輛疑似改裝排氣管車輛，其中有5輛不合格，依法由環保局開罰。

樹林警方統計，累計從今年一月迄今共取締無照駕駛723件、闖紅燈3253件、擅自增、減、變更原有規格設備107件、通報環保局疑似改裝致噪音車364件，與環保局聯合稽查攔查告發60件，通知到檢及裁處共計133件。

樹林分局呼籲，青少年切勿改裝車輛競速或變更排氣管，不僅影響行車安全更會干擾民眾安寧。若在道路上蛇行、其他危險方式駕車或競駛者，最重可處9萬元罰鍰、當場禁駛及吊銷駕照。