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失聯近17年 移工涉行賄50萬再逃逸涉貪汙遭起訴
今年3月間，移民署尋獲已遭發布近17年協尋的梁姓外籍人士，梁試圖以50萬元行賄移民署專勤科賴姓科員遭拒。台北地檢署偵辦，認定梁涉犯貪汙治罪條例，今依法提起公訴。
起訴指出，2008年5月間，梁申請來台工作不久便行蹤不明，經雇主報案，移民署於同年6月間，將他列為失聯移工。
檢方指出，今年3月底，梁遭人檢舉，專勤隊在台北市立聯合醫院仁愛院區尋獲梁，將梁帶回製作筆錄時，梁在偵訊室內向賴姓隊員表示「我給你50萬紙鈔，你不要抓我好不好」，試圖行賄，賴無收取賄賂，並向上級報告查處。
全案經廉政署移送偵辦，檢方認定，梁所為涉犯貪汙治罪條例第11條第4項、第1項之非公務員對公務員違背職務行為求賄賂罪嫌，依法提起公訴。
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