快訊

非典型家庭教育造就不平凡 劉耕名感謝媽媽擁抱他的不完美

面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

517搶機先！國民黨防綠營杯葛國會改革 啟動議場守夜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男製3500張偽鈔 夜市攤商連受害…防偽標籤竟是指甲油

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市夜市攤商最近連收到面額500元偽鈔，警方根據影像，查出柯姓男子涉案，在他住處查獲3500張500元偽鈔，真鈔價值共175萬元，偽鈔的防偽標籤竟是塗上亮光指甲油。

高雄市鳳山青年夜市最近至少9家攤商收到500元的偽鈔，有攤商一開始發覺是偽鈔，退回偽鈔，但至少5家攤商收錢後才發覺受騙，有人便貼網要夜市攤商注意，避免再有人受騙。

高雄市警鳳山分局接獲攤商報案，找到男子使用偽鈔的影像，追查數日，才發覺曾經製作偽鈔入獄的柯姓男子（48歲）涉案，查出他在高雄市前鎮區鎮華街租屋，昨天下午3時許，動員查緝他。

警方搜索柯姓男子租屋，查扣5台彩色雷射列表機、1台裁紙機，並發現他以A4紙張列印約3500張500元偽鈔，部分還待裁剪，面額總值達175萬元。

員警發現，屋內還有一批亮光指甲油，深入追問才知道，原來他購買類似鈔票防偽標籤顏色的指甲油，用來塗在鈔票上，冒充防偽標籤。

據悉，柯姓男子出獄後沒工作，又異想天開再製偽鈔，2個月前就購買中古彩色雷射列表機涉嫌印製假鈔，再使用指甲油在偽鈔正反面畫出防偽標籤，已使用過30多張500元偽鈔。警方依違反偽造貨幣罪嫌，將他移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，可處3年以上、10年以下徒刑，不要因一時貪念而遭移送法辦，店家在收受紙鈔時應注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。

警方查扣柯姓男子（右二）以雷射列表機涉嫌製作偽鈔。記者林保光／翻攝
警方查扣柯姓男子（右二）以雷射列表機涉嫌製作偽鈔。記者林保光／翻攝
柯姓男子（右二）涉嫌製作偽鈔，在夜市攤商察覺他使用偽鈔付款。記者林保光／翻攝
柯姓男子（右二）涉嫌製作偽鈔，在夜市攤商察覺他使用偽鈔付款。記者林保光／翻攝
柯姓男子在偽鈔上塗指甲油當防偽標籤。記者林保光／翻攝
柯姓男子在偽鈔上塗指甲油當防偽標籤。記者林保光／翻攝
柯姓男子在偽鈔上塗指甲油當防偽標籤。記者林保光／翻攝
柯姓男子在偽鈔上塗指甲油當防偽標籤。記者林保光／翻攝

假鈔 攤商 高雄市

延伸閱讀

高雄又傳狼師 外聘老師猥褻國小男童遭起訴

高雄「黑手」雙胞胎姊妹像復刻品 雙雙考上虎尾科大

影／高雄凌晨車禍釀2傷 貨車失控撞電桿、轎車車頭全毀

高雄大港青年實習計畫媒合破千人 創74%留任率

相關新聞

離租處不到4公里…女牙醫師魂斷公車輪下 母認屍哭斷腸

新北市新莊區輔大捷運站前，昨天晚上發生3車事故，造成牙醫師石女人車遭公車輾過傷重不治。事故2車駕駛沒有酒駕、石女酒測值抽...

影／高雄救護車急送傷患出車禍 轎車未禮讓被撞到轉向

高雄市消防局救護車今天上午載送車禍傷患就醫途中出車禍，救護車鳴笛過路口，撞上未禮讓的轎車。轎車撞得180度轉向，幸2車都...

噪音車擾民！警聯手環保取締 今年通報471件擅改違噪車

為杜絕噪音車深夜擾民清夢，新北市樹林警方昨晚聯手環保局，強力取締改裝噪音車及防制危險駕車，共攔檢102輛疑似改裝排氣管車...

失聯近17年 移工涉行賄50萬再逃逸涉貪汙遭起訴

今年3月間，移民署尋獲已遭發布近17年協尋的梁姓外籍人士，梁試圖以50萬元行賄移民署專勤科賴姓科員遭拒。台北地檢署偵辦，...

高雄男製3500張偽鈔 夜市攤商連受害…防偽標籤竟是指甲油

高雄市夜市攤商最近連收到面額500元偽鈔，警方根據影像，查出柯姓男子涉案，在他住處查獲3500張500元偽鈔，真鈔價值共...

空勤救援蘇花大清水隧道廢輪胎火警 現仍悶燒採管制通行

蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方昨天發生火災，起因疑是施工單位切除頂版鋼筋時，產生的火花不慎引燃廢輪胎起火。火勢一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。