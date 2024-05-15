高雄男製3500張偽鈔 夜市攤商連受害…防偽標籤竟是指甲油

高雄市夜市攤商最近連收到面額500元偽鈔，警方根據影像，查出柯姓男子涉案，在他住處查獲3500張500元偽鈔，真鈔價值共175萬元，偽鈔的防偽標籤竟是塗上亮光指甲油。

高雄市鳳山青年夜市最近至少9家攤商收到500元的偽鈔，有攤商一開始發覺是偽鈔，退回偽鈔，但至少5家攤商收錢後才發覺受騙，有人便貼網要夜市攤商注意，避免再有人受騙。

高雄市警鳳山分局接獲攤商報案，找到男子使用偽鈔的影像，追查數日，才發覺曾經製作偽鈔入獄的柯姓男子（48歲）涉案，查出他在高雄市前鎮區鎮華街租屋，昨天下午3時許，動員查緝他。

警方搜索柯姓男子租屋，查扣5台彩色雷射列表機、1台裁紙機，並發現他以A4紙張列印約3500張500元偽鈔，部分還待裁剪，面額總值達175萬元。

員警發現，屋內還有一批亮光指甲油，深入追問才知道，原來他購買類似鈔票防偽標籤顏色的指甲油，用來塗在鈔票上，冒充防偽標籤。

據悉，柯姓男子出獄後沒工作，又異想天開再製偽鈔，2個月前就購買中古彩色雷射列表機涉嫌印製假鈔，再使用指甲油在偽鈔正反面畫出防偽標籤，已使用過30多張500元偽鈔。警方依違反偽造貨幣罪嫌，將他移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，可處3年以上、10年以下徒刑，不要因一時貪念而遭移送法辦，店家在收受紙鈔時應注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。