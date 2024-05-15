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空勤救援蘇花大清水隧道廢輪胎火警 現仍悶燒採管制通行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方昨天發生火災，起因疑是施工單位切除頂版鋼筋時，產生的火花不慎引燃廢輪胎起火。火勢一直燒到昨晚6時，由空勤直升機從空中灑水控制。但鋼板覆蓋的輪胎內仍在悶燒，今天消防員與工程人員移除鋼板灑水降溫，提醒開車經過的民眾關緊車窗，盡速通過。

公路局東區養護工程分局指出，台9線大清水明隧道昨頂版火災，因火勢向北延燒範圍擴大，消防單位昨晚6時30分控制火勢，今天3個管制時段正常開放通行，請用路人配合管制人員通行。

花蓮縣議會今天召開定期大會縣政總質詢，無黨籍議員楊華美詢問消防局該火警處置方式，消防局長吳兆遠表示，明隧道上方的平台構造特殊，為減緩落石，鋼板上面除了有鋪20公分水泥外，有8層左右的廢棄輪胎堆置，又焊接了一層鋼板覆蓋，鋼板上還有沙袋，起火點被鋼板阻擋，一度很難灌救。

消防局指出，由於輪胎被鋼板覆蓋，鋼板間有焊接，導致搶救進度困難，今天配合工程人員，移除鋼板後以泡沫車滅火；所有輪胎都被鏈條固定，用破壞剪拆除，輪胎以人力輪替搬運至路面，溫度從60度逐步下降。

在泡沫車配置方面，吳兆遠說，救災塑膠類火災，泡沫消防車足夠，共有6輛分布在各分隊，其中和仁有2輛，請宜蘭支援1輛消防車。後來火勢控制，昨晚顧慮到土石掉落危險，只有人員戒護，今早6時公路局派人，一起協助把鋼板移除。火災原因的鑑定後續會執行，結構安全性是否開放使用，則要由公路局檢視。

消防局消第一大隊長林武正呼籲，用路人行經該路段時，務必關緊車窗，避免吸入有毒的戴奧辛，並快速通過救災地區。

大清水明隧道去年初才因土石坍塌，好不容易在去年底修復搶通，今年又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，沒想到今天發生上方輪胎起火燃燒意外。因蘇花公路下清水橋遭地震落石撞斷，目前採鋼便橋通行，管制時間為每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時，共3個時段。

蘇花大清水隧道鋼板覆蓋的輪胎內今仍悶燒，消防員與工程人員移除鋼板灑水降溫。圖／花蓮縣消防局提供
蘇花大清水隧道鋼板覆蓋的輪胎內今仍悶燒，消防員與工程人員移除鋼板灑水降溫。圖／花蓮縣消防局提供
蘇花大清水隧道鋼板覆蓋的輪胎內今仍悶燒，消防員與工程人員移除鋼板灑水降溫。圖／花蓮縣消防局提供
蘇花大清水隧道鋼板覆蓋的輪胎內今仍悶燒，消防員與工程人員移除鋼板灑水降溫。圖／花蓮縣消防局提供

廢輪胎 火災 蘇花公路

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