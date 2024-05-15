離租處不到4公里…女牙醫師魂斷公車輪下 母認屍哭斷腸

新北市新莊區輔大捷運站前，昨天晚上發生3車事故，造成牙醫師石女人車遭公車輾過傷重不治。事故2車駕駛沒有酒駕、石女酒測值抽血待驗，肇事原因待查。昨晚家屬連夜從中部北上醫院協處，家屬無法接受愛女慘死，將對公車司機提告過失致死。

據了解，石姓女子（28歲），是一名牙醫師，家住中部的她北上工作，租住新北市新莊區。昨天晚上近10時許，石女下班騎機車回家，途中騎經新北市新莊區中正路輔大捷運站一號出口前，不慎失控推撞前方停等紅燈曾男（58歲）所駕駛汽車。

撞擊瞬間石女人車往左偏移，旋即滑摔至內側車道，後方邱男所駕駛公車煞車不及直接輾過。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視石女頭部撕裂傷、頸部至胸部、四肢輾傷嚴重，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，於昨晚10時44分左右傷重宣告不治。

車禍事故的曾、邱兩名駕駛沒有酒駕，石女酒測值抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。昨晚家屬連夜從中部北上醫院認屍，面對愛女冰冷遺體，石母無法接受，數度情緒崩潰泣不成聲，將對公車司機提告過失致死。