嘉縣水上火燒豬舍 傳老婦失蹤搜尋中

嘉縣水上鄉三界村一處占地數千坪豬舍昨深夜發生火警，經消防人員徹夜滅火才控制火勢，並無豬隻死亡，但傳出一名老婦受困火場，正在搜尋中，起火原因還在調查。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，昨晚11時接獲報案於水上鄉三界村三界埔附近發生豬舍火警，立即派遣各式消防車20輛及消防人員47人前往搶救。

消防局說，火場為豬舍經整晚搶救才將火勢控制，上午還冒著濃煙，燃燒面積約2000平方公尺；因報案者說，豬舍裡面住著一名老婦人，正積極撲滅火勢擴大搜索火場。

由於現場濃煙較大，警察實施交通管制，消防局呼籲行車用路人改道行駛，如需行經火警現場時，請放慢速度，小心通過以確保安全。

消防局表示，現場人員回報豬舍還有養豬，並沒有豬隻死亡，起火原因由火調人員調查中。