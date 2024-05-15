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風場人員運輸船昨夜宜蘭外海失火 16人獲救2人送醫

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

用於離岸風場人員運輸的1艘風場運輸船，昨夜9時許在宜蘭縣外海因不明原因起火，船上人員第一時間滅火，但船已無法行駛，海巡署獲報後派遣2艘艦艇救援，救下船上16人，包含2名丹麥籍與14名本國籍，其中2名台人身體不適，送醫無大礙。

海巡署第七（蘇澳）海巡隊指出，昨晚9時半許，獲報壯圍鄉東港外海3.8海里處，有1艘從台中港來的風場運輸船試俥時機艙起火，派出2艘巡防艇，10時8分抵達現場，初步發現船上人員已經用乾粉滅火器滅火並關閉艙門，現場已無起火或冒煙。

海巡隊昨晚10時25分許將所有船員接下來準備返港，發現2名船員分別腳受傷、頭暈，11時6分抵達蘇澳港後，送往台北榮總蘇澳分院，無大礙。

該船是台灣與丹麥公司合作、2022年購入的二手人員運輸船，目前無法確定起火原因，船上人員也先下錨固定船身，待後續請拖吊業者拖回港後才能調查；海巡隊並未在現場發現油汙，海巡署也已通報航港局發布礙航通告，請經過該海域的船隻注意避讓。

1艘風場運輸船昨夜在宜蘭外海起火，海巡隊已救下船上16人，目前該船仍錨定在原處，待後續拖吊回港調查起火原因。圖／第七海巡隊提供
1艘風場運輸船昨夜在宜蘭外海起火，海巡隊已救下船上16人，目前該船仍錨定在原處，待後續拖吊回港調查起火原因。圖／第七海巡隊提供

海巡署 火災 蘇澳

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