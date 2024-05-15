台南中西區巷弄多景色又相似 警憑這一招連續找回2車

台南市中西區是台南的精華蛋黃區，不僅往來車輛多，巷弄多景色又相似，不少人停車後常忘了位置，容易混淆。昨天下午在2小時內，分別有女騎士和女駕駛忘了車停在那裡，警方調閱監視器畫面後都在10分鐘內尋回。

昨天下午3點多，台南市警二分局長樂派出所巡佐顏琦晉、警員謝宇旻，接獲報案稱有婦人表示其機車停於海安路上不見了，需要警方協助幫忙。67歲張姓婦人表示，她於下午1點騎乘機車至海安路與民族路附近買東西，下午3點買東西後要騎車返家，卻找不到機車疑似遭人竊取，希望警方協助調查。

巡佐顏琦晉、警員謝宇旻調閱車牌辨識系統查察，未發現有他人騎乘該部車輛、無拖吊紀錄，研判應該是記錯停放位置，隨即員警調閱附近監視器並至附近搜尋不出10分鐘，便在海安路上發現該部機車。

張姓婦人對於烏龍誤報感到抱歉，同時對警方的專業及效率給肯定，頻頻感謝警方協助，並豎起大拇指說「警察讚啦！」

到了昨天下午5點多，68歲李姓婦人慌張地向市警二分局南門派出所報案，她下午2點多開車至開山路辦理事情後，下午5點準備要開車離開時，卻找不到自己的愛車，獨自焦急的在附近來回尋找，怎麼都找不到，只好請求派出所協助。

南門派出所警員黃瀚緯調閱車牌辨識系統及附近監視器畫面，10分鐘內順利在開山路上路邊停車格迅速找到她的愛車。李姓婦人頓時喜笑顏開，一掃心中焦急的憂愁，頻頻感謝員警積極用心的協助尋回愛車，並讚賞警察高效率的協助。