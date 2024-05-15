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700元租金沒拿到請友拆車牌 新北男反被設局圍毆BB槍射傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市郭姓男子以700元代價向友何男借車牌懸掛，卻遲未付商借租金，何遂找徐拆回車牌，郭男得知以唱歌為幌，逼何誘出徐男騎機車載往新北泰山一處公園，徐遭郭等4人以BB槍射臉、圍毆成傷，警方獲報循線帶回在場10多人查辦，警詢後依傷害罪嫌函送郭等4人法辦。

據了解，郭姓男子（21歲）上個月初因車牌被吊扣無法騎車上路，遂向友人何男（21歲）以700元代價租借車牌懸掛。豈料，何男借郭車牌後卻遲未收到700元租金，讓何男頗為不悅。

上個月底何男找友人徐男（20歲）協助，驅車前往郭男新北市八里住處拆回車牌，孰料，郭男得知勃然大怒，威逼何男以唱歌為幌子誘徐男出來。這個月11日晚上10時許，何男騎機車載徐男一路往新北市泰山區明志路二段方向。

徐男見何男車不是騎往唱歌地點，而是越騎越往偏僻山區察覺有異，直到車底泰山區山頂公園，徐見在場郭男等10多人心已有底，徐男下車遭郭男一頓批罵，徐見在場人多，當場拿出防狼噴霧器朝著在場眾人一陣噴灑。

一堆人見徐男噴灑狼霧騎車快速離開，氣的郭男、劉男（24歲）、連男（20歲）、何男等4人，拿起安全帽朝著徐男一陣猛砸，過程中劉男掏出一把BB槍，對徐男臉部擊射，造成徐男臉部挫傷、眉角一道2公分撕裂傷、右手骨折，所幸就醫後沒有生命危險。

林口警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定郭男等10多名眾嫌循線逮捕，偵詢時，郭男坦承找人修理徐男，警詢後依傷害罪嫌將郭、劉、連、何等4男函送法辦。

郭男（圖前中）不滿徐男幫人拆回車牌，竟找人圍毆、BB槍擊傷徐男，警循線逮捕涉案眾人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
郭男（圖前中）不滿徐男幫人拆回車牌，竟找人圍毆、BB槍擊傷徐男，警循線逮捕涉案眾人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

傷害罪

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