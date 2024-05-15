桃園施工圍籬突倒塌擊落路過機車 現場工地主任送辦

桃園市觀音區福山路2段某處工地於2022年12月間進行營造及圍籬工程，卻因工程的工地周遭設立的鐵質圍籬未能支撐固定，正巧陳姓表兄弟於同年12月30日晚上近7點共乘機車要往中壢方向行駛，卻在行經時，遭倒塌的工地圍隔設施砸中，人車倒地，造成後座陳男右小腿骨折等傷害，桃園地檢署偵結，將林姓現場工地主任依過失傷害罪起訴。

起訴事實指出，任職於鴻廷建設公司的55歲林姓男子，建設公司於2022年12月30日前某日，在桃園市觀音區福山路2段297號進行營造及圍籬工程，並指派林男擔任現場工地主任。

林本應注意工程的工地周遭設立鐵質圍籬，應確保圍籬支撐固定，以免勞工或行經該處人車因圍籬未固定妥當而受有傷害，正巧陳姓男子於2022年12月30日晚間6點54分，騎著普通重型機車，搭載陳姓表哥由觀音要往中壢去，行經該工地現場時，因工地圍籬突然向外倒塌，導致後座陳男遭鐵製圍籬打中右腳發生事故，陳男右小腿脛腓骨開放粉碎性骨折（10公分撕裂傷）、左肩挫傷等傷害。

林姓現場工地主任於檢警訊問時，均坦承犯行，根據桃園市大園警分局交通分隊的道路交通事故現場圖及調查表，佐證車禍現場路況、當時天候及現場圍籬倒塌狀況等事實，認為林男觸犯刑法284條前段的過失傷害罪嫌，依法提起公訴。