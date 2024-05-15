快訊

MLB／大谷翔平遭竊5億元案 水原一平首次出庭「不認罪」

手機打字方式偷偷暴露年齡！用「這根手指」的你可能早已年滿65歲

世界工廠變全球眼中釘 中國大陸產能過剩該如何解讀？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園施工圍籬突倒塌擊落路過機車 現場工地主任送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市觀音區福山路2段某處工地於2022年12月間進行營造及圍籬工程，卻因工程的工地周遭設立的鐵質圍籬未能支撐固定，正巧陳姓表兄弟於同年12月30日晚上近7點共乘機車要往中壢方向行駛，卻在行經時，遭倒塌的工地圍隔設施砸中，人車倒地，造成後座陳男右小腿骨折等傷害，桃園地檢署偵結，將林姓現場工地主任依過失傷害罪起訴。

起訴事實指出，任職於鴻廷建設公司的55歲林姓男子，建設公司於2022年12月30日前某日，在桃園市觀音區福山路2段297號進行營造及圍籬工程，並指派林男擔任現場工地主任。

林本應注意工程的工地周遭設立鐵質圍籬，應確保圍籬支撐固定，以免勞工或行經該處人車因圍籬未固定妥當而受有傷害，正巧陳姓男子於2022年12月30日晚間6點54分，騎著普通重型機車，搭載陳姓表哥由觀音要往中壢去，行經該工地現場時，因工地圍籬突然向外倒塌，導致後座陳男遭鐵製圍籬打中右腳發生事故，陳男右小腿脛腓骨開放粉碎性骨折（10公分撕裂傷）、左肩挫傷等傷害。

林姓現場工地主任於檢警訊問時，均坦承犯行，根據桃園市大園警分局交通分隊的道路交通事故現場圖及調查表，佐證車禍現場路況、當時天候及現場圍籬倒塌狀況等事實，認為林男觸犯刑法284條前段的過失傷害罪嫌，依法提起公訴。

桃園觀音區福山路某處工地圍籬未做好支撐固定，2022年12月30日晚間，陳姓表兄弟共乘機車經過，圍籬突然倒塌打中後座陳男的右小腿，造成骨折等傷害，桃園地檢署偵結，將林姓現場工地主任依過失傷害罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園觀音區福山路某處工地圍籬未做好支撐固定，2022年12月30日晚間，陳姓表兄弟共乘機車經過，圍籬突然倒塌打中後座陳男的右小腿，造成骨折等傷害，桃園地檢署偵結，將林姓現場工地主任依過失傷害罪起訴。記者陳恩惠／攝影

工安 桃園

延伸閱讀

逃進菜市場嚇壞婆媽 桃園霹靂特警豬肉攤旁逮失聯移工

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

桃園管樂嘉年華20周年 日本知名樂團首度來台演出

捷運三鶯線延伸桃園八德9年難通車 議員促生活圈道路先通

相關新聞

影／畫面曝！男開BMW大七撞中捷柱體身亡 車跟媽媽借的

台中市消防局在今天凌晨零時許獲報，林姓男子駕駛BMW轎車撞上西屯區文心路、大墩十八街的捷運柱體，消防隊到場時，轎車停在中...

風場人員運輸船昨夜宜蘭外海失火 16人獲救2人送醫

用於離岸風場人員運輸的1艘風場運輸船，昨夜9時許在宜蘭縣外海因不明原因起火，船上人員第一時間滅火，但船已無法行駛，海巡署...

台南中西區巷弄多景色又相似 警憑這一招連續找回2車

台南市中西區是台南的精華蛋黃區，不僅往來車輛多，巷弄多景色又相似，不少人停車後常忘了位置，容易混淆。昨天下午在2小時內，...

700元租金沒拿到請友拆車牌 新北男反被設局圍毆BB槍射傷

新北市郭姓男子以700元代價向友何男借車牌懸掛，卻遲未付商借租金，何遂找徐拆回車牌，郭男得知以唱歌為幌，逼何誘出徐男騎機...

桃園施工圍籬突倒塌擊落路過機車 現場工地主任送辦

桃園市觀音區福山路2段某處工地於2022年12月間進行營造及圍籬工程，卻因工程的工地周遭設立的鐵質圍籬未能支撐固定，正巧...

男誤信財經主播「邱沁宜」投資股票 被騙300萬元

彰化縣謝姓男子與自稱是財經主播「邱沁宜」加LINE結為好友，誤信話術拿錢投資股票，被詐團騙走330萬元，對方食髓知味，又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。