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男誤信財經主播「邱沁宜」投資股票 被騙300萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣謝姓男子與自稱是財經主播「邱沁宜」加LINE結為好友，誤信話術拿錢投資股票，被詐團騙走330萬元，對方食髓知味，又約定他交付80萬元，昨天被埋伏的彰化分局莿桐派出所員警當場緝獲充當車手的范姓男子，他供稱是欠賭債百萬元才當車手，警方詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，謝姓被害人本月8日向莿桐派出所報案，指稱去年11月30日，他接到一位自稱是財經主播「邱沁宜」的LINE好友邀請，好奇心驅使下，與對方展開對話，對方提出是否想飆股或學習股票技巧，他回答要學習股票技巧，他隨後點擊了對方提供的網址，發現是股票投資網站，誤以為是真正的股票投資，結果被詐騙了330萬元，血本無歸。

莿桐派出所所長游錫明與被害人保持聯繫，直到本月14日，謝男又接獲詐騙集團邀約，約定在彰化市林森路一間超商交付80萬元，即由巡佐張建興等人埋伏現場，當謝男欲交款時，迅速上前盤查，並逮捕了充當車手的范姓男子，當場查扣范身上的現金80萬元及6000元工作獎金等證物。

警方追查，范嫌表示因賭博欠債超過100萬元，才會從事面交車手詐欺，警方詢問後，依詐欺罪嫌移彰化地方檢察署偵辦，將面臨高額求償。警方也呼籲民眾勿點擊網路、手機不當連結，勿加入任何未經認證的群組，尤其是假冒名人名義而生的群組均是詐騙，民眾不可不慎。

彰化警方逮獲范姓車手（右），他供稱是欠賭債才當車手。圖／警方提供
彰化警方逮獲范姓車手（右），他供稱是欠賭債才當車手。圖／警方提供

詐欺 詐騙集團 車手

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