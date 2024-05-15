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影／畫面曝！男開BMW大七撞中捷柱體身亡 車跟媽媽借的
台中市消防局在今天凌晨零時許獲報，林姓男子駕駛BMW轎車撞上西屯區文心路、大墩十八街的捷運柱體，消防隊到場時，轎車停在中央分隔島，車頭嚴重毀損變形，當時林卡在車內，救護人員救出時，林已無生命跡象、手腳骨折，送醫急救後仍不治。經查，林駕駛的是BMW七系列車款，林母接獲警方通知時，在警局崩潰痛哭，直說「昨晚才把車子借他」，詳細死因今將報請檢察官釐清。
經查，林姓男子（28歲）在今天凌晨零時許，駕駛轎車由大墩十七街沿文心路二段往大隆路方向行駛時，行經文心路段向右微彎處時，林男因不明原因，撞上中央分隔島及捷運站柱體，林車車頭嚴重毀損、變形，林卡在車內，消防隊到場將林救出時，林已無生命跡象，今天凌晨1時許，醫院宣告不治。
經查，林男駕駛的是一輛BMW七系列已有20多年的車齡，轎車登記在母親名下，林從事服務業，昨天晚上才臨時跟母親說「要用車」，林母將轎車借出後，沒想到今天凌晨發生意外，詳細的經過，今將由檢警釐清。
第六警分局表示，林男因傷重送醫急救，醫院告知已無法抽血檢測，將在今天報請檢察官相驗時檢測，目前初判林因不明原因肇事，案發過程仍待釐清。
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