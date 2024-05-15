青少年深夜卡拉OK店打群架…警察一到 店家也慘了

宜蘭縣一家卡拉OK店今年2月凌晨3時多發生6名青少年鬥毆事件，其中5人是少年，由於公共遊樂場所發生未成年人深夜聚集以及聚眾鬥毆事件，警方依違反社會秩序維護法移送法院裁處。法官審理認為此間負責人過去曾犯被罰2次，這次不再輕饒，依法裁處1萬元罰款、停業5日，現場管理人則罰3千元。

裁定書指出，今年2月8日凌晨約3時，警方據報在宜蘭縣「小黑卡拉OK」有青少年鬥毆事件，到場發現4名少年因細故圍毆另2名青少年，由於深夜縱容未成年人聚集，並未即時報告警察機關，進而衍伸出鬥毆糾紛，影響少年身心健全發展，已屬違反社會秩序維護法77條規定行為，因此依法移送。

法官審理認為，未滿12歲之兒童或12歲以上未滿18歲之少年，因其身心正處於迅速發展狀態，倘深夜時分猶留滯在公共遊樂場所內，亟易對彼等身心健全發展產生不良影響。是立法者乃創設公共遊樂場所負責人或管理人有隨時阻止、探知並即時向警察機關報告的義務。

查該負責人於民國101年和102年也因同樣原因，於凌晨零時到5時的深夜時間容留少年聚集，未通報警察機關，受到過各1千元處罰，仍不知記取教訓負管理之責，因此處罰蕭姓負責人1萬元罰款，停止營業5日，張姓管理人則被罰3千元。期望這樣的裁定能夠提醒其他公共場所的負責人和管理人，切實履行其義務。