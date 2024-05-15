聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／BMW男暗夜開車撞中捷橋墩 轎車撞成廢鐵送醫亡
台中市消防局在今天凌晨零時許獲報，林姓男子駕駛BMW轎車撞上西屯區文心路、大墩十八街的橋墩，消防隊到場時，轎車在撞上中央分隔島與捷運橋墩間，車頭嚴重毀損變形，當時林卡在車內，救護人員救出時，林已無生命跡象、手腳骨折，救護人員給予CPR急救後，送往林新醫院急救，但仍宣告不治，林是否有酒駕或其他原因肇事，有待後續警方調查釐清，此案僅有林因車禍自撞身亡。
經查，林姓男子（28歲）在今天凌晨零時許，駕駛轎車由大墩十七街沿文心路二段往大隆路方向行駛，行經文心路段向右微彎處時，林男因不明原因，撞上中央分隔島及捷運站柱體，林車車頭嚴重毀損、變形，林卡在車內，消防隊到場將林救出時，林已無生命跡象，今天凌晨1時許，醫院宣告不治。
第六警分局表示，林男因傷重送醫急救，醫院告知已無法抽血檢測，將在今天報請檢察官相驗檢測，目前初判林因不明原因肇事，案發過程仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言