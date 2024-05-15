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影／BMW男暗夜開車撞中捷橋墩 轎車撞成廢鐵送醫亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天凌晨零時許獲報，林姓男子駕駛BMW轎車撞上西屯區文心路、大墩十八街的橋墩，消防隊到場時，轎車在撞上中央分隔島與捷運橋墩間，車頭嚴重毀損變形，當時林卡在車內，救護人員救出時，林已無生命跡象、手腳骨折，救護人員給予CPR急救後，送往林新醫院急救，但仍宣告不治，林是否有酒駕或其他原因肇事，有待後續警方調查釐清，此案僅有林因車禍自撞身亡。

經查，林姓男子（28歲）在今天凌晨零時許，駕駛轎車由大墩十七街沿文心路二段往大隆路方向行駛，行經文心路段向右微彎處時，林男因不明原因，撞上中央分隔島及捷運站柱體，林車車頭嚴重毀損、變形，林卡在車內，消防隊到場將林救出時，林已無生命跡象，今天凌晨1時許，醫院宣告不治。

第六警分局表示，林男因傷重送醫急救，醫院告知已無法抽血檢測，將在今天報請檢察官相驗檢測，目前初判林因不明原因肇事，案發過程仍待釐清。

台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天零時許，開車自撞西屯區文心路、大墩十八街的捷運橋墩，BMW轎車車頭毀損變形，林送醫不治。圖／讀者提供

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