連燒17個小時 佳里工廠大火撲滅

台南佳里區的塑膠工廠前天深夜大火，消防人員搶救17小時終於撲滅，圖為昨上午空拍燃燒情況。圖／台南市消防局提供 台南佳里區1間塑膠工廠前晚近10點失火，3000平方公尺廠房全面燃燒，囤放大量塑膠原料，消防人員漏夜搶救17小時終於撲滅。許多民眾目擊火警說「濃煙已形成黑雲！」緊鄰火場的佳興國小昨正常上課，要求全校師生戴口罩上課，窗戶緊閉、全日開冷氣因應。業者自行估計損失恐上億元，消防局表示，起火原因待查。

南市環保局指出，因風向為北風，在官網提醒下風處留意空氣品質可能受影響，包括佳里、七股、安南區空氣品質受影響，後續拉大範圍到高雄前鎮、旗津、前金、鼓山、左營等區，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據。截至昨晚，台南空氣質量指數回到良好。

發生火警塑膠工廠位於佳里區海澄里，為3層樓鋼骨廠房，前晚突然濃煙竄出，因廠區堆放大量塑膠原料易燃品，在風勢助長下燃燒凶猛，南市消防局晚間9點50分獲報，調派全市至少逾56輛消防車、115名消防隊員投入灌救，更出動無人機、消防機器人投入。

昨凌晨0時50分控制火勢，但現場持續燃燒，消防局清晨4點多陸續調派3輛重機具投入，開挖以利灌救，直到下午2點半火勢終於撲滅，持續強化殘火處理中，幸好無人傷亡。