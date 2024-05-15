外役監受刑人落跑一天 網咖被捕

明德外役監脫逃受刑人方青山昨天落網。記者黃宣翰／翻攝 台南明德外役監受刑人方青山前天逾假未歸，監所通報，檢警查出方在台南新營車站破壞「電子手環」監控設備，搭車北返台中潭子，躲在車站附近一間網咖玩麻將遊戲，昨天下午到網咖抓人。方僅逃一天落網解送歸案，昨晚改送台南監獄服刑，脫逃罪另案偵辦。

廿六歲方青山涉犯偽造有價證券罪，判刑九年九月，二○二○年十月入監，前年底依外役監條例遴選規定到明德外役監執行，之前兩次返家探視，一次曾逾期六分鐘返監，但未逾規定範圍，五月十一日至十三日第三次獲准返家探視。

方青山返家探視期間，配戴外役監配發的監控設備「電子手環」，依規定每日向台中市第一警分局民權所報到，原定十三日下午一時返回明德外役監報到；當日上午十一時許，方由胞兄載往台中車站搭車，方抵台南後未返監，反而在台南新營車站附近破壞電子手環，再搭火車返台中。

明德外役監當天下午二時發現方未返監，通報台南、台中地檢署發布通緝，兩地檢警成立專案小組調閱上千支監視器，發現方十三日晚間六時許從台中潭子車站離站，接著使用公共自行車在潭子運動公園附近閒晃，當晚八時許進入一間網咖。

警方昨天下午二時許到在潭子區某網咖二樓找到方，方當時正花兩百多元包台在玩麻將遊戲，落網時身上僅剩一百多元。

據了解，方返監當天「睡過頭」，趕不上原定火車，由胞兄載往車站改搭另一班火車；他落網後說雖在外役監服刑，但被「限制自由」，才會沒有回監所報到。警詢後解送台南地檢署歸案。

明德外役監典獄長江振亨說，正陸續查訪同房收容人、希望了解可能違規動機及原因，加強預防；方青山違反相關規定，不可能再回外役監，逾時未歸除追究刑責，也將改到一般監獄服滿刑期。